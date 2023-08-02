В Улан-Удэ обсудят вопросы развития литературы Бурятии

В столице республике проведут круглый стол «Перспективы развития литературы Бурятии»



С 13 по 17 августа в Бурятии состоится межрегиональный литературный форум с международным участием «Байкальские литературные чтения» (12+). 13 августа пройдёт торжественная церемония открытия литературного форума.



Напомним, что в 2020 году впервые был проведён республиканский литературный фестиваль «Байкальские чтения», посвящённый выдающимся писателям и поэтам Бурятии. Так, в 2020 году состоялся фестиваль, посвящённый Д.З. Жалсараеву, в 2021 году - 100-летию Д. О. Батожабая, в 2022 году - 75-летию М.Р. Чойбонова.



- С 2020 года мы планомерно готовились к проведению межрегионального литературного форума «Байкальские литературные чтения». В этом году мы проводим форум на межрегиональном уровне, нас ждут плодотворные, насыщенные дни. Мы обсудим важные вопросы литературного перевода национальных литератур, вопросы о поддержке наших писателей через их участие в различных литературных конкурсах, о выходе авторов Бурятии на общероссийский уровень, а также многое другое, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



На литературный форум приглашены писатели, литературоведы из разных регионов России: Москвы, Калмыкии, Забайкальского края, Иркутской области, а также гости из Монголии и Китая. После церемонии открытия состоится круглый стол «Перспективы развития литературы Бурятии» (12+), на котором будут обсуждаться проблемы и вопросы развития литературы.



Вячеслав Коновалов, куратор общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева, поделится своим опытом и рекомендациями по участию авторов Бурятии в литературном конкурсе. О проблемах литературного перевода национальных литератур народов Сибири и Дальнего Востока расскажет Валерий Латынин, член правления союза писателей России. Светлана Василенко, первый секретарь правления союза российских писателей, представит доклад «Современная бурятская, калмыцкая и монгольская поэзия на страницах литературных альманахов союза российских писателей». Заместитель главного редактора «Литературной газеты» Анастасия Ермакова расскажет о проблемах выхода национальных авторов на общероссийский уровень в докладе «Роль российских культурологических изданий в развитии и популяризации национальных литератур». Об актуальных вопросах развития литературы Бурятии расскажет Сергей Доржиев, председатель союза писателей Бурятии. О перспективе развития современной литературы Бурятии в интернет-пространстве, представив литературную социальную сеть «Пролог», расскажет студент ВСГУТУ Антон Иванов.



Мероприятие состоится в национальной библиотеке, в литературно-музыкальной гостиной, сообщает пресс-служба библиотеки.



Возрастное ограничение: 12+.

