Ветераны спорта Бурятии завоевали 8 медалей чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования по лёгкой атлетике проходили в столице Чувашии



Успешно выступила команда Бурятии на чемпионате России по лёгкой атлетике среди ветеранов от 35 лет и старше. Соревнования проходили в Чебоксарах с 28 по 30 июля.



3 «золота», 2 «серебра» и 3 «бронзы» - таков результат сборной республики, представлявшей СКВ «Байкал», под руководством Цырена Чирнинова.



2 золотые медали принесла Должин Цыдыпылова в беге на дистанциях 5000 м и 10000 м. Ещё одно «золото» у Татьяны Секериной – 10000 м.



По «серебру» у Виктории Набиевой и Сергея Прохорова. Виктории и Сергею также удалось пополнить копилку Бурятии бронзовыми медалями – на 800 м и 300 м соответственно.



Ещё одна бронза у Андрея Самданова в дистанции на 10000 м.



- Конкуренцию нашим уважаемым ветеранам спорта составили 600 легкоатлетов из 63 регионов страны. Так что результат более чем достойный, - отметили в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.

