Соревнования по лёгкой атлетике проходили в столице Чувашии
Успешно выступила команда Бурятии на чемпионате России по лёгкой атлетике среди ветеранов от 35 лет и старше. Соревнования проходили в Чебоксарах с 28 по 30 июля.
3 «золота», 2 «серебра» и 3 «бронзы» - таков результат сборной республики, представлявшей СКВ «Байкал», под руководством Цырена Чирнинова.
2 золотые медали принесла Должин Цыдыпылова в беге на дистанциях 5000 м и 10000 м. Ещё одно «золото» у Татьяны Секериной – 10000 м.
По «серебру» у Виктории Набиевой и Сергея Прохорова. Виктории и Сергею также удалось пополнить копилку Бурятии бронзовыми медалями – на 800 м и 300 м соответственно.
Ещё одна бронза у Андрея Самданова в дистанции на 10000 м.
- Конкуренцию нашим уважаемым ветеранам спорта составили 600 легкоатлетов из 63 регионов страны. Так что результат более чем достойный, - отметили в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.
Ветераны спорта Бурятии завоевали 8 медалей чемпионата России
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