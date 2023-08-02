02 августа

01 августа

Популярное

Психанул: Улан-удэнцы свалили неубранный мусор возле офиса «ЭкоАльянса»

Психанул: Улан-удэнцы свалили неубранный мусор возле офиса «ЭкоАльянса»
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Горожане выбросили прямо возле крыльца мешки со своими отходами

В столице республики растёт недовольство работой компании «ЭкоАльянс» – регионального оператора (РО) по обращению с ТКО в Бурятии. Жители частного сектора жалуются, что мусор там не вывозят вот уже несколько недель, а где-то – и месяцев.

Некоторые улан-удэнцы даже предлагали вывалить неубранные отходы на площади Советов, где находятся здания мэрии и правительства республики. В итоге кто-то из наших земляков – очевидно, потеряв терпение, привёз мусор в мешках прямо к крыльцу здания, где находится офис РО, и оставил там. Фотоподтверждение появилось в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- Кто-то нормально психанул и оставил свой мусор возле офиса «ЭкоАльянса», – рассказал автор снимка.

Многие участники сообщества выразили готовность сделать то же самое – мол, «неплохая идея для городского флешмоба». В комментариях к посту посетители паблика заявили, что мусор у них не вывозили целый месяц, зато продолжили брать деньги за фактически неоказанную услугу.

- У нас три недели не вывозили. Собиралась сделать так же. Начала звонить им, 40 минут в режиме ожидания – никто не взял трубку. В итоге решила, что повезу все мешки к их офису, а они забрали в тот же день Идея сорвалась, зато другие её воплотили. Вчера снова должны были вывозить – и опять никого, – поделилась ещё одна подписчица.

Власти об этой проблеме прекрасно знают. Пару недель назад её обсуждали на совещании у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Как выяснилось, в мае от жильцов многоквартирных домов поступило 1092 жалобы на регоператора, который вовремя не вывозил ТКО. Ещё 979 касались крупногабаритного мусора.

В июне ситуация немного улучшилась – за месяц горожане направили 1023 и 906 обращений соответственно. А вот частный сектор, как выразились ответственные чиновники, наоборот, обрастает помойками.

- В мае по нему было 1599 жалоб, в июне – 1434, то есть наметилось, снижение, а в этом месяце зафиксировали уже 937, – отметил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Шутенков заявил, что мириться со сложившейся ситуацией нельзя и поручил фиксировать все факты, когда «ЭкоАльянс» не вывозит мусор. Этим займутся управляющие компании и ТСЖ. Регоператора пообещали привлекать к административной ответственности. Представителей компании также хотят пригласить на заседание профильного комитета городского совета депутатов для рассмотрения этого вопроса. «В любом случае мы должны прийти на помощь горожанам», – заключил градоначальник. 
мусор региональный оператор по ТКО жалобы соцсети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Психанул: Улан-удэнцы свалили неубранный мусор возле офиса «ЭкоАльянса»
Психанул: Улан-удэнцы свалили неубранный мусор возле офиса «ЭкоАльянса»
Общество, 02.08.2023
Горожане выбросили прямо возле крыльца мешки со своими отходами
«Только зубы удаляет»: В районе Бурятии столкнулись с дефицитом стоматологов
«Только зубы удаляет»: В районе Бурятии столкнулись с дефицитом стоматологов
Общество, 02.08.2023
Начинающие медики наотрез отказываются работать в мухоршибирских деревнях 
Половина работающих улан-удэнцев не берут в долг и не дают взаймы
Половина работающих улан-удэнцев не берут в долг и не дают взаймы
Общество, 02.08.2023
А остальные чаще всего обращаются за помощью к родственникам

В Улан-Удэ десантники отмечают День ВДВ
В Улан-Удэ десантники отмечают День ВДВ
Общество, 02.08.2023
По традиции десантники почтили память боевых товарищей у памятника «Чёрный тюльпан». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Жители Бурятии рассказали, что им больше всего не нравится на работе
Жители Бурятии рассказали, что им больше всего не нравится на работе
Общество, 02.08.2023
Впечатление от неё портят бюрократия и плохо выстроенные бизнес-процессы
Бурятия восстановила пострадавший от обстрелов ДК в подшефном районе ДНР
Бурятия восстановила пострадавший от обстрелов ДК в подшефном районе ДНР
Общество, 02.08.2023
Дом культуры привели в порядок буквально за пару месяцев
В улан-удэнской колонии выбрали самую красивую осуждённую
В улан-удэнской колонии выбрали самую красивую осуждённую
Общество, 02.08.2023
В исправительном учреждении прошёл конкурс красоты
В пригородном селе Бурятии не нашли стерильное помещение для стерилизации собак
В пригородном селе Бурятии не нашли стерильное помещение для стерилизации собак
Общество, 02.08.2023
Теперь местным жителям придётся ездить со своими питомцами в райцентр
В Забайкалье придумали неоднозначный слоган о крае
В Забайкалье придумали неоднозначный слоган о крае
Общество, 02.08.2023

Он сделает регион узнаваемым в мире

В Бурятии детсадовцы примерили бронежилеты и каски
В Бурятии детсадовцы примерили бронежилеты и каски
Общество, 02.08.2023
Росгвардейцы преподали им урок мужества  
В Улан-Удэ стремительно снижаются реки
В Улан-Удэ стремительно снижаются реки
Общество, 02.08.2023
За сутки Селенга опустилась сразу на 10 сантиметров
В Улан-Удэ благодаря прокуратуре с детской площадки убрали курилку
В Улан-Удэ благодаря прокуратуре с детской площадки убрали курилку
Общество, 02.08.2023
Территория также не была огорожена от парковки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^