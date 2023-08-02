Психанул: Улан-удэнцы свалили неубранный мусор возле офиса «ЭкоАльянса»

В столице республики растёт недовольство работой компании «ЭкоАльянс» – регионального оператора (РО) по обращению с ТКО в Бурятии. Жители частного сектора жалуются, что мусор там не вывозят вот уже несколько недель, а где-то – и месяцев.
Некоторые улан-удэнцы даже предлагали вывалить неубранные отходы на площади Советов, где находятся здания мэрии и правительства республики. В итоге кто-то из наших земляков – очевидно, потеряв терпение, привёз мусор в мешках прямо к крыльцу здания, где находится офис РО, и оставил там. Фотоподтверждение появилось в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».
- Кто-то нормально психанул и оставил свой мусор возле офиса «ЭкоАльянса», – рассказал автор снимка.
Многие участники сообщества выразили готовность сделать то же самое – мол, «неплохая идея для городского флешмоба». В комментариях к посту посетители паблика заявили, что мусор у них не вывозили целый месяц, зато продолжили брать деньги за фактически неоказанную услугу.
- У нас три недели не вывозили. Собиралась сделать так же. Начала звонить им, 40 минут в режиме ожидания – никто не взял трубку. В итоге решила, что повезу все мешки к их офису, а они забрали в тот же день Идея сорвалась, зато другие её воплотили. Вчера снова должны были вывозить – и опять никого, – поделилась ещё одна подписчица.
В июне ситуация немного улучшилась – за месяц горожане направили 1023 и 906 обращений соответственно. А вот частный сектор, как выразились ответственные чиновники, наоборот, обрастает помойками.
- В мае по нему было 1599 жалоб, в июне – 1434, то есть наметилось, снижение, а в этом месяце зафиксировали уже 937, – отметил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.
Шутенков заявил, что мириться со сложившейся ситуацией нельзя и поручил фиксировать все факты, когда «ЭкоАльянс» не вывозит мусор. Этим займутся управляющие компании и ТСЖ. Регоператора пообещали привлекать к административной ответственности. Представителей компании также хотят пригласить на заседание профильного комитета городского совета депутатов для рассмотрения этого вопроса. «В любом случае мы должны прийти на помощь горожанам», – заключил градоначальник.