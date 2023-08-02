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В Улан-Удэ проведут массовые соревнования по баскетболу

В Улан-Удэ проведут массовые соревнования по баскетболу
Общество,  Фото:pixabay.com
Также состоится турнир «три на три»

5 августа в Улан-Удэ состоится турнир по баскетболу 3х3 (0+). Играют две возрастные категории: спортсмены 2005 года рождения и младше, а также 2004 года рождения и старше.

Соревнования пройдут на площадке Бурятского республиканского педагогического колледжа. Начало в 10:00.

Также в Улан-Удэ открыта регистрация на всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч 2023» (0+). Турнир состоится с 12 по 13 августа на площадке 35-й школы.

Участвовать будут следующие категории:
- «Юноши 16» (мужчины 2007 г.р. и младше);
- «Девушки 16» (женщины 2007 г.р. и младше);
- «Юниоры 18» (мужчины 2005 г.р. и младше);
- «Юниорки 18» (женщины 2005 г.р. и младше);
- «Мужчины 19+» (мужчины, любой возраст);
- «Женщины 19+» (женщины, любой возраст).

Возрастное ограничение: 0+.
баскетбол спорт Бурятия Улан-Удэ

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