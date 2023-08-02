Также состоится турнир «три на три»
5 августа в Улан-Удэ состоится турнир по баскетболу 3х3 (0+). Играют две возрастные категории: спортсмены 2005 года рождения и младше, а также 2004 года рождения и старше.
Соревнования пройдут на площадке Бурятского республиканского педагогического колледжа. Начало в 10:00.
Также в Улан-Удэ открыта регистрация на всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч 2023» (0+). Турнир состоится с 12 по 13 августа на площадке 35-й школы.
Участвовать будут следующие категории:
- «Юноши 16» (мужчины 2007 г.р. и младше);
- «Девушки 16» (женщины 2007 г.р. и младше);
- «Юниоры 18» (мужчины 2005 г.р. и младше);
- «Юниорки 18» (женщины 2005 г.р. и младше);
- «Мужчины 19+» (мужчины, любой возраст);
- «Женщины 19+» (женщины, любой возраст).
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ проведут массовые соревнования по баскетболу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На следующей неделе стартует фестиваль «Байкальский ветер»
Также состоится турнир «три на три»
Участникам предоставят все материалы
Соревноваться будут дети Северобайкальска и Братска
В столице республике проведут круглый стол «Перспективы развития литературы Бурятии»
Горожане несут найденных на улице пернатых домой, но специалисты не советуют это делать
Реки в республике скоро могут выйти из берегов
В первом этапе участвовали представители 19 регионов страны
После многочисленных предупреждений дело дошло до суда
Объект введут в эксплуатацию в этом году
Автоинспекторы проверят, пользуются ли водители и пассажиры ремнями безопасности
Чистоту там навели по просьбе горожан
Городской зоопарк начал готовить проект реновации территории около Пионерского парка
Здесь для победителей конкурсов провели образовательную стажировку
Он достигнет 3000 кубометров в секунду