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В столице Бурятии начали расхлёбывать последствия утреннего дождя

В столице Бурятии начали расхлёбывать последствия утреннего дождя
Общество,  Фото:КГХ
На городских улицах вовсю откачивают лужи

Утром 2 августа в столице Бурятии прошёл сильный дождь. Об ухудшении погоды синоптики предупредили заранее, и потому сотрудники комбината по благоустройству (КБУ) ещё накануне перешли на усиленный режим работы.

Сейчас на улицах Улан-Удэ работают четыре вакуумные машины, сообщили в комитете городского хозяйства. Коммунальщики с помощью спецтехники откачивают лужи с проезжей части и на остановках общественного транспорта на улицах Балтахинова, Смолина, Набережная, Чертенкова, Тупик суконной фабрики, на проспекте Победы и в переулке Черкасский.

Сообщить о лужах на дорогах улан-удэнцы могут, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу КБУ по телефонам 8 (3012) 379-646 и 380-838.


дожди лужи погода

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