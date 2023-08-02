В столице Бурятии начали расхлёбывать последствия утреннего дождя

На городских улицах вовсю откачивают лужи
Утром 2 августа в столице Бурятии прошёл сильный дождь. Об ухудшении погоды синоптики предупредили заранее, и потому сотрудники комбината по благоустройству (КБУ) ещё накануне перешли на усиленный режим работы.
Сейчас на улицах Улан-Удэ работают четыре вакуумные машины, сообщили в комитете городского хозяйства. Коммунальщики с помощью спецтехники откачивают лужи с проезжей части и на остановках общественного транспорта на улицах Балтахинова, Смолина, Набережная, Чертенкова, Тупик суконной фабрики, на проспекте Победы и в переулке Черкасский.
Сообщить о лужах на дорогах улан-удэнцы могут, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу КБУ по телефонам 8 (3012) 379-646 и 380-838.
По традиции десантники почтили память боевых товарищей у памятника «Чёрный тюльпан». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
На городских улицах вовсю откачивают лужи
Впечатление от неё портят бюрократия и плохо выстроенные бизнес-процессы
Его посмертно наградили орденом Мужества
Дом культуры привели в порядок буквально за пару месяцев
Через несколько дней его свернут в РКБ
В исправительном учреждении прошёл конкурс красоты
Теперь местным жителям придётся ездить со своими питомцами в райцентр
Он сделает регион узнаваемым в мире
Росгвардейцы преподали им урок мужества
За сутки Селенга опустилась сразу на 10 сантиметров
Территория также не была огорожена от парковки
Она ухаживала там за ранеными участниками СВО
До этого дорога была гравийной
Улан-удэнцам рассказали, какие из них встречаются в городе чаще всего