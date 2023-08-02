В столице Бурятии начали расхлёбывать последствия утреннего дождя









Утром 2 августа в столице Бурятии прошёл сильный дождь. Об ухудшении погоды синоптики предупредили заранее, и потому сотрудники комбината по благоустройству (КБУ) ещё накануне перешли на усиленный режим работы.Сейчас на улицах Улан-Удэ работают четыре вакуумные машины, сообщили в комитете городского хозяйства. Коммунальщики с помощью спецтехники откачивают лужи с проезжей части и на остановках общественного транспорта на улицах Балтахинова, Смолина, Набережная, Чертенкова, Тупик суконной фабрики, на проспекте Победы и в переулке Черкасский.Сообщить о лужах на дорогах улан-удэнцы могут, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу КБУ по телефонам 8 (3012) 379-646 и 380-838.