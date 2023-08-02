«Замучились уже»: Жители Улан-Удэ выхаживают стрижей

Жители бурятской столицы делятся в соцсетях историями про найденных на улице стрижей, которых унесли домой и решили выходить самостоятельно. Одна из них обратилась к землякам с просьбой о помощи в соцсетях – призвала кого-нибудь забрать птенца себе.
- Нужно его выкормить. Сама не смогу – серьёзно болею, – написала она в паблике «Животные 03» во «ВКонтакте» и приложила к посту фото пернатого.
Другая улан-удэнка в комментариях к публикации рассказала, что у неё тоже уже неделю живёт стриж.
- Выкармливаем. Замучились уже, – посетовала она. – Мясное пюре брали и через шприц кормили. За один раз грамма четыре надо и так каждые три часа. Сейчас ловим кузнечиков, отрываем им лапки и крылышки тоже. Нужны два человека: один открывает птенцу рот, второй закидывает. Ещё на «Авито» тараканов продают, но дорого. И водички ещё немного даём – миллиграммов пять.
Другие участники сообщества посоветовали подкинуть стрижей в гнездо, но на это им заявили, что другие птицы покинут его, едва учуяв человеческий запах. А кто-то считает, что лучше всего обратиться к орнитологам.
Тем временем специалисты призывают не подбирать с земли птенцов, выпавших из гнезда – в спасении они не нуждаются. Исключение – если пернатое получило травму. В этом случае лучше обратиться в Бурприроднадзор по телефону 8 (3012) 44-44-97