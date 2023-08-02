В больницах в Улан-Удэ прекращают ПЦР-тестирование на COVID-19 в выходные









- И вот он пришёл – день пустых палат, последний день работы в противочумном комбинезоне, в респираторе и шлемах. Мы его дождались! – написала она в соцсетях.



В конце июня в регионе

Накануне стало известно , что единственный оставшийся в Бурятии ковидный госпиталь покинул последний пациент. Борьбу с коронавирусом бурятские медики вели 1223 дня. Главврач «инфекционки» Татьяна Сымбелова назвала 1 августа «днём победы» над COVID.- И вот он пришёл – день пустых палат, последний день работы в противочумном комбинезоне, в респираторе и шлемах. Мы его дождались! – написала она в соцсетях.В конце июня в регионе отменили режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса. Он действовал более трёх лет – с февраля 2020-го.

В республиканской клинической больнице (РКБ) имени Семашко скоро прекратят ПЦР-тестирование на коронавирус по субботам. С 5-го августа проводится оно больше не будет. Об этом говорится в распоряжении Минздрава РБ от 28 июля 2023 года.Сдать анализ в субботу по-прежнему можно в республиканской инфекционной больнице на улице Пирогова, 9а (вход № 15, въезд со стороны эндокринологического центра), уточнили в РКБ.