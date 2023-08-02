На Иркутской ГЭС снова повысят уровень сброса воды

Он достигнет 3000 кубометров в секунду



Уровень сброса воды через Иркутскую ГЭС будет повышен до 3000 кубометров в секунду со 2 августа. Необходимость повышения сбросных расходов через гидроузел обусловлена ростом уровня воды в озере Байкал.



По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, территории в нижнем бьефе ГЭС обследуются с применением беспилотной авиации. Иркутский пожарно-спасательный гарнизон продолжает функционировать в режиме повышенной готовности.



- В случае возникновения экстренных ситуаций жителям следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 563-430, 520-112, - сообщает администрация Иркутска.

