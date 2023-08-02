Он достигнет 3000 кубометров в секунду
Уровень сброса воды через Иркутскую ГЭС будет повышен до 3000 кубометров в секунду со 2 августа. Необходимость повышения сбросных расходов через гидроузел обусловлена ростом уровня воды в озере Байкал.
По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, территории в нижнем бьефе ГЭС обследуются с применением беспилотной авиации. Иркутский пожарно-спасательный гарнизон продолжает функционировать в режиме повышенной готовности.
- В случае возникновения экстренных ситуаций жителям следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 563-430, 520-112, - сообщает администрация Иркутска.
На Иркутской ГЭС снова повысят уровень сброса воды
Общество, Фото:
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