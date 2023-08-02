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На Иркутской ГЭС снова повысят уровень сброса воды

На Иркутской ГЭС снова повысят уровень сброса воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он достигнет 3000 кубометров в секунду

Уровень сброса воды через Иркутскую ГЭС будет повышен до 3000 кубометров в секунду со 2 августа. Необходимость повышения сбросных расходов через гидроузел обусловлена ростом уровня воды в озере Байкал.

По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, территории в нижнем бьефе ГЭС обследуются с применением беспилотной авиации. Иркутский пожарно-спасательный гарнизон продолжает функционировать в режиме повышенной готовности.

- В случае возникновения экстренных ситуаций жителям следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 563-430, 520-112, - сообщает администрация Иркутска.
Иркутская ГЭС Иркутск Байкал уровень воды ГЭС

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