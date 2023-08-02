В Бурятии детсадовцы примерили бронежилеты и каски

Росгвардейцы преподали им урок мужества
В рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники вневедомственной охраны провели выездной урок мужества на берегу озера Карасиное в Иволгинском районе. Мероприятие состоялось в военно-спортивном лагере «Спецназ дети».
Командир роты, капитан полиции Александр Жамсуев рассказал ребятишкам о службе в войсках национальной гвардии РФ и специфике работы подразделений вневедомственной охраны. Подрастающему поколению продемонстрировали экипировку группы задержания – бронежилеты, каски, средства защиты и служебную автотехнику.
Дети с интересом рассматривали специальные средства и обмундирование сотрудников ведомства, примеряли каски и бронежилеты, а все желающие даже посидели за рулём служебного автомобиля.
- Такие мероприятия необходимы – это важная составляющая воспитательного процесса. Каждая встреча с представителями такой нужной и интересной профессии оставит незабываемые впечатления и желание стремиться к ответственности и дисциплине. Надеемся, что наше сотрудничество с Росгвардией продолжится и внесёт вклад в военно-патриотическое воспитание детей, – отметила директор лагеря Людмила Домшоева.
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