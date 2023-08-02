В райцентре Бурятии идёт строительство водозабора и сетей водоснабжения

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Объект введут в эксплуатацию в этом году



В Кабанском районе Бурятии идёт строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. Как уточнили в районной администрации, в качестве основного источника водоснабжения юго-восточной части села Кабанск запроектирован водозабор с водоотбором 722,8 куб. м в сутки, состоящий из двух скважин: рабочей и резервной. Питьевая вода до потребителей будет поступать по наружным сетям водоснабжения протяжённостью более пяти километров. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года.



Контракт на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в юго-восточной части села Кабанск заключён на сумму 302,5 млн рублей. По данным федерального учреждения «Росстройконтроль», техническая готовность объекта составляет 65,75%.



На сегодня, по сведениям заказчика, выполнены: разработка грунта в траншеи с водоотливом и укреплением стенок траншеи, обратная засыпка с уплотнением, укладка трубопроводов, разработка стартового и приёмного котлована, устройство закрытого подземного перехода для труб. Продолжается подготовка территории строительства, монтаж сетей водоснабжения, устройство колодцев и пожарных гидрантов, благоустройство территории, установка ограждения и ворот с калиткой.



По информации пресс-служба министерства строительства РБ, строительство водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в юго- восточной части села Кабанск должно решить основную проблему жителей – отсутствие централизованного водоснабжения. По данным администрации Кабанского района, в схему водоснабжения юго-восточной части села Кабанск должны войти улицы Яблоневая, Рассветная, Истомина, Кирова, Советская, пер. Истомина, центральный проезд, пересекающий улицы Черёмуховая, Цветочная, Вишнёвая, Рябиновая, Берёзовая, Зелёная. Строительство объекта должно обеспечить водой 765 домов, в которых проживают 2295 человек, уточнили в районной администрации.

