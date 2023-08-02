В Улан-Удэ благодаря прокуратуре с детской площадки убрали курилку





По представлению прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ детская площадка на улице Добролюбова приведена в соответствие с требованиями безопасности.Ранее прокуратура провела проверку и установила, что детская площадка возле дома № 10 на улице Добролюбова не была изолирована от проезжей части дороги. Также в непосредственной близости от площадки имелось место для курения.- Руководитель управляющей организации получил прокурорское представление. После территорию детской площадки оградили от прилегающей парковки автомобилей, место для курения ликвидировали, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.