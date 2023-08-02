В Улан-Удэ стремительно снижаются реки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За сутки Селенга опустилась сразу на 10 сантиметров



Паводковая обстановка в Бурятии пока остаётся стабильной. Селенга в столице республики снизилась сразу на 10 сантиметров – до 157 при критической отметке в 330. Уда за последние сутки опустилась на 3 сантиметра – до 132 при «критических» 400.



Уровень воды в Байкале по-прежнему составляет 456,84 метра по тихоокеанской системе высот. В Кабанске главный приток озера вышел на пойму на 6 см.