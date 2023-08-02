До этого дорога была гравийной
На автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, на подъезде к посёлку Онохой, уложили нижний слой асфальтобетона и устроили тротуар. Работы идут на участке дороги протяжённостью 1,5 км.
В ближайшее время будут проведены работы по укреплению откосов земляного полотна и водоотвод с проезжей части дороги, сообщили в пресс-службе минтранса.
- До этого дорога была гравийной, мы же уложим два слоя асфальта, в 13 см. Проезжая часть будет шире, плюс будет тротуар, два примыкания пешеходные переходы и освещение на них, - рассказал начальник участка Владимир Базаров.
- Вышеуказанный участок капитального ремонта входит в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Несомненно, этот целевой и важный проект действительно меняет облик наших заиграевских дорог, делая их лучше и безопаснее. Несмотря на то, что по контракту ввод объекта запланирован на следующий год, ремонт на участке планируется завершить в текущем году, - отметили в цнфраструктурном центре-службе заказчика АМО «Заиграевский район».
Стоимость объекта – более 48 млн рублей.
Ремонтируемый участок проходит через Старый Онохой и ведёт к Онохою. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
На подъезде к Онохою в Бурятии уложили первый слой асфальта
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она ухаживала там за ранеными участниками СВО
До этого дорога была гравийной
Улан-удэнцам рассказали, какие из них встречаются в городе чаще всего
На вокзале пройдут акция «Книговорот», выставка и чтение стихотворений
Команду составили забайкальцы
В «змеиных» местах установят таблички
Участникам акции удалось найти даже пояс гиревика
Им вручили специальные сертификаты
Будущий сад рассчитан на 100 мест
Они считают, что простых тружеников власти оставили без внимания
Местные жители не могут найти управу на жвачных, оккупировавших дороги
Он вернулся в воинскую часть только через месяц
Максимальная температура воздуха составит +32 градуса
Общество, 01.08.2023
Участие примут три возрастные категории
Общество, 01.08.2023
Также гости увидят работы современных российских художников