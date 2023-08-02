На подъезде к Онохою в Бурятии уложили первый слой асфальта

Общество, Фото: минтранс Бурятии

До этого дорога была гравийной



На автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, на подъезде к посёлку Онохой, уложили нижний слой асфальтобетона и устроили тротуар. Работы идут на участке дороги протяжённостью 1,5 км.



В ближайшее время будут проведены работы по укреплению откосов земляного полотна и водоотвод с проезжей части дороги, сообщили в пресс-службе минтранса.



- До этого дорога была гравийной, мы же уложим два слоя асфальта, в 13 см. Проезжая часть будет шире, плюс будет тротуар, два примыкания пешеходные переходы и освещение на них, - рассказал начальник участка Владимир Базаров.



- Вышеуказанный участок капитального ремонта входит в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Несомненно, этот целевой и важный проект действительно меняет облик наших заиграевских дорог, делая их лучше и безопаснее. Несмотря на то, что по контракту ввод объекта запланирован на следующий год, ремонт на участке планируется завершить в текущем году, - отметили в цнфраструктурном центре-службе заказчика АМО «Заиграевский район».



Стоимость объекта – более 48 млн рублей.



Ремонтируемый участок проходит через Старый Онохой и ведёт к Онохою. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

