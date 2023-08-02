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В пригородном селе Бурятии не нашли стерильное помещение для стерилизации собак

В пригородном селе Бурятии не нашли стерильное помещение для стерилизации собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Теперь местным жителям придётся ездить со своими питомцами в райцентр

Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», проводится ли в населённом пункте бесплатная стерилизация домашних питомцев.

- Многие записали своих собак на процедуру. И в итоге ничего не делается? Во всех районах эта акция идёт полным ходом, – отметили они.

В ветслужбе района пояснили: животных в муниципальном образовании тоже стерилизуют бесплатно, однако в Нижнем Саянтуе для этого не нашли подходящее помещение. То, что предоставило сельское поселение, «не соответствует даже самым минимальным санитарным требованиям».

- Стерилизация – полостная операция, которая осуществляется с соблюдением стерильности. Из-за отсутствия помещений процедура на территории СП «Саянтуйское» не проводится. Но можно привезти своё животное в Тарбагатайский филиал БУ ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» в Тарбагатае, где обязательно окажут эту услугу, – подчеркнули в учреждении. 

Как сообщал «Байкал-Daily», бесплатной стерилизацией в этом году охватят ещё шесть районов РБ – Кяхтинский, Закаменский, Кабанский, Селенгинский, Северо-Байкальский и Муйский. До этого в перечне значились только  пригородные и столица республики.

Цель акции, которая стартовала 1 июля и продлится до конца декабря – предотвратить размножение безнадзорных животных, ведь нежеланное потомство, как правило, выбрасывают на улицу. А множащиеся псы бросаются на прохожих.
стерилизация животные собаки

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