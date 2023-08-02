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Столицу Бурятии украсили тысячи цветов

Столицу Бурятии украсили тысячи цветов
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Улан-удэнцам рассказали, какие из них встречаются в городе чаще всего

Этим летом бурятскую столицу украсили несколько тысяч цветов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, больше всего среди них петуний. Они неаллергичные, красивые и добавляют Улан-Удэ ярких красок.

Вторая по популярности – сальвия, или шалфей. А ещё в столице республики много тагетесов, в простонародье – бархатцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году на городских улицах высадят цветы на площади более восьми тысяч квадратных метров. А ещё в Улан-Удэ появятся три с лишним тысячи саженцев яблони, калины, клёна Гиннала, смородины двуиглой, дёрена белого, миндаля, можжевельника, рябины, ели, шиповника, акации, берёзы, серебристого тополя и боярышника. Газоны обустроят на 10 тысячах «квадратов».


цветы благоустройство озеленение

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