Столицу Бурятии украсили тысячи цветов











Как сообщал «Байкал-Daily» , в этом году на городских улицах высадят цветы на площади более восьми тысяч квадратных метров. А ещё в Улан-Удэ появятся три с лишним тысячи саженцев яблони, калины, клёна Гиннала, смородины двуиглой, дёрена белого, миндаля, можжевельника, рябины, ели, шиповника, акации, берёзы, серебристого тополя и боярышника. Газоны обустроят на 10 тысячах «квадратов».

Этим летом бурятскую столицу украсили несколько тысяч цветов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, больше всего среди них петуний. Они неаллергичные, красивые и добавляют Улан-Удэ ярких красок.Вторая по популярности – сальвия, или шалфей. А ещё в столице республики много тагетесов, в простонародье – бархатцев.