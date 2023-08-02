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В Прибайкальском нацпарке туристы стали чаще встречать змей

В Прибайкальском нацпарке туристы стали чаще встречать змей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В «змеиных» местах установят таблички

Предупреждающие таблички появятся в самых «змеиных» местах Прибайкальского национального парка. Причина - участившиеся случаи встреч людей и пресмыкающихся, а также зафиксированные факты укусов.

Так, рядом с посёлком Большое Голоустное пострадали женщина и ребёнок, в границах населённого пункта - ещё одна несовершеннолетняя. Всем своевременно была оказана медпомощь, жизни людей ничего не угрожает, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Специалисты напоминают, что встреча со змеёй (в том числе ядовитой) в условиях дикой природы не исключена. Поэтому необходимо позаботиться о защите. Это может быть одежда из плотной ткани, ботинки с высоким голенищем, а главное – нужно внимательно смотреть под ноги. Змеи не нападают первыми, зачастую их укус является лишь ответной реакцией на поведение человека.

Медики, в свою очередь, советуют иметь под рукой антигистаминные препараты. В случае укуса змеи нужно обеспечить пострадавшему обильное питьё для снижения уровня интоксикации до оказания квалифицированной медпомощи.

Справка:

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе это остров Ольхон.

змея

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