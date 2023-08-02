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На берегу Байкала в Бурятии во время плоггинга собрали 130 кг мусора

На берегу Байкала в Бурятии во время плоггинга собрали 130 кг мусора
Общество,  Фото:организаторы
Участникам акции удалось найти даже пояс гиревика

29 июля в городе Бабушкин в Бурятии прошёл плоггинг-забег (забег на определённую дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового мусора. – ред.) «Чистый забег на Байкале». Организовали мероприятие физкультурно-спортивный клуб «Маяк» и историко-краеведческий музей имени Бабушкина.

Всего собралось 18 человек, они разделились на восемь команд. Пройдя инструктаж, получили мешки и перчатки и стартовали от маяка. Дистанция не была ограничена, но к маяку на финиш нужно было вернуться через час.

Некоторым участникам команд приходилось несколько раз возвращаться с полными мешками, чтобы не таскать их с собой. Самый «популярный» мусор, оставленный отдыхающими, - это пластиковые бутылки, целлофан, одноразовая пластиковая посуда, влажные салфетки из нетканого материала, пивные банки, стекло от алкоголя.

После финиша команды похвастались необычными находками: очки, стеклянные колпаки от фонарей, красивая коряга, обточенная волнами, копия свидетельства о рождении, моток старой пряжи, ножницы, мягкая игрушка, и даже пояс гиревика. Из Байкала достали остатки детской туфли и часть мужского сапога с тяжёлой подкованной подошвой.

Всего за час участникам соревнований удалось собрать 130 кг мусора.

Все участник забега получили благодарности, победители – грамоты и экосумки ручной работы, сообщили организаторы.

Спортсмены призвали туристов всегда забирать мусор с собой.

спорт плоггинг мусор

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