Участникам акции удалось найти даже пояс гиревика
29 июля в городе Бабушкин в Бурятии прошёл плоггинг-забег (забег на определённую дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового мусора. – ред.) «Чистый забег на Байкале». Организовали мероприятие физкультурно-спортивный клуб «Маяк» и историко-краеведческий музей имени Бабушкина.
Всего собралось 18 человек, они разделились на восемь команд. Пройдя инструктаж, получили мешки и перчатки и стартовали от маяка. Дистанция не была ограничена, но к маяку на финиш нужно было вернуться через час.
Некоторым участникам команд приходилось несколько раз возвращаться с полными мешками, чтобы не таскать их с собой. Самый «популярный» мусор, оставленный отдыхающими, - это пластиковые бутылки, целлофан, одноразовая пластиковая посуда, влажные салфетки из нетканого материала, пивные банки, стекло от алкоголя.
После финиша команды похвастались необычными находками: очки, стеклянные колпаки от фонарей, красивая коряга, обточенная волнами, копия свидетельства о рождении, моток старой пряжи, ножницы, мягкая игрушка, и даже пояс гиревика. Из Байкала достали остатки детской туфли и часть мужского сапога с тяжёлой подкованной подошвой.
Всего за час участникам соревнований удалось собрать 130 кг мусора.
Все участник забега получили благодарности, победители – грамоты и экосумки ручной работы, сообщили организаторы.
Спортсмены призвали туристов всегда забирать мусор с собой.
На берегу Байкала в Бурятии во время плоггинга собрали 130 кг мусора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На вокзале пройдут акция «Книговорот», выставка и чтение стихотворений
Команду составили забайкальцы
В «змеиных» местах установят таблички
Участникам акции удалось найти даже пояс гиревика
Им вручили специальные сертификаты
Будущий сад рассчитан на 100 мест
Они считают, что простых тружеников власти оставили без внимания
Местные жители не могут найти управу на жвачных, оккупировавших дороги
Он вернулся в воинскую часть только через месяц
Максимальная температура воздуха составит +32 градуса
Участие примут три возрастные категории
Сам боец в это время лечился в местном госпитале
Он «разгорелся» в селе, отрезанном от большой земли
Праздник состоится на этих выходных
Приёмы будут проходить до 4 августа