02 августа

01 августа

Популярное

В Бурятии осуждённые прошли курс по отказу от вредных привычек

В Бурятии осуждённые прошли курс по отказу от вредных привычек
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Им вручили специальные сертификаты

В Гусиноозёрске осужденные исправительной колонии № 1, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость, прошли специальный курс отказа от вредных привычек. Прошедшим программу вручили сертификаты о прохождении курса.

- Осуждённые отметили, что пересмотрели свои жизненные установки и встали на путь здорового образа жизни. Сейчас уже набрана новая группа осуждённых для прохождения курса программы, который продлится до февраля 2024 года, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Всего с начала внедрения программы в колонии курс прошли 86 осуждённых.

осужденные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ «Книжный поезд» привезёт творческих пассажиров
В Улан-Удэ «Книжный поезд» привезёт творческих пассажиров
Общество, 02.08.2023
На вокзале пройдут акция «Книговорот», выставка и чтение стихотворений
На берегу Байкала в Бурятии во время плоггинга собрали 130 кг мусора
На берегу Байкала в Бурятии во время плоггинга собрали 130 кг мусора
Общество, 02.08.2023
Участникам акции удалось найти даже пояс гиревика
В Бурятии бичурцев возмутило «выборочное» награждение на 300-летие села
В Бурятии бичурцев возмутило «выборочное» награждение на 300-летие села
Общество, 02.08.2023
Они считают, что простых тружеников власти оставили без внимания
«Всё в минах»: В улусе Бурятии объявили войну наглым коровам
«Всё в минах»: В улусе Бурятии объявили войну наглым коровам
Общество, 02.08.2023
Местные жители не могут найти управу на жвачных, оккупировавших дороги
В Улан-Удэ контрактник утомился от службы и отправился в самоволку
В Улан-Удэ контрактник утомился от службы и отправился в самоволку
Общество, 02.08.2023
Он вернулся в воинскую часть только через месяц

Бурятию накроют дожди
Бурятию накроют дожди
Общество, 02.08.2023
Максимальная температура воздуха составит +32 градуса 
В Улан-Удэ проедут велопробег «Выбираю Чистый воздух»
В Улан-Удэ проедут велопробег «Выбираю Чистый воздух»
Общество, 01.08.2023
Участие примут три возрастные категории
В Улан-Удэ боролись с воображаемым пожаром
В Улан-Удэ боролись с воображаемым пожаром
Общество, 01.08.2023
Он «разгорелся» в селе, отрезанном от большой земли

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^