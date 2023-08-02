Им вручили специальные сертификаты
В Гусиноозёрске осужденные исправительной колонии № 1, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость, прошли специальный курс отказа от вредных привычек. Прошедшим программу вручили сертификаты о прохождении курса.
- Осуждённые отметили, что пересмотрели свои жизненные установки и встали на путь здорового образа жизни. Сейчас уже набрана новая группа осуждённых для прохождения курса программы, который продлится до февраля 2024 года, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Всего с начала внедрения программы в колонии курс прошли 86 осуждённых.
В Бурятии осуждённые прошли курс по отказу от вредных привычек
Общество, Фото:
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