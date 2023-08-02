На Мясокомбинате в Улан-Удэ полным ходом идёт строительство детсада













На улице Гармаева в Улан-Удэ возводят детский сад, рассчитанный на 100 мест. Сейчас строители подрядной организации «РегионСтрой» возводят кровлю, готовятся к утеплению фасада. Также ведутся отделочные работы, сообщили в пресс-службе мэрии.Двухэтажный детский сад предусматривает игровые, групповые, пищеблок, музыкальный класс. Здание детсада строят по типовому проекту.Строительство планируется завершить 1 декабря 2023 года.В городе также продолжается строительство ещё двух детсадов - по улице Юности в микрорайоне Радужный на 280 мест и в микрорайоне Шишковка – на 240 мест. Все детсады строятся по госпрограмме РФ «Развитие образования» и госпрограммы РБ «Развитие образования и науки Республики Бурятия».В целом за три года по нацпроекту «Демография» в столице Бурятии построено 19 дошкольных учреждений, благодаря чему очередь в детские сады сократилась в 15 раз.