Жители Бурятии могут получить консультации по вопросам образования

Приёмы будут проходить до 4 августа



Жители Бурятии могут получить консультации по вопросам образования. На них граждане смогут задать вопросы представителям органов власти в сфере образования.



1 августа приём провёл ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов.



2 августа с 10:00-12:00 – на вопросы будет отвечать врио заместителя министра образования и науки Бурятии Батор Буянтуев.



4 августа с 10:00 до 12:00 - начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию Улан-Удэ Алла Котоманова.



Запись по телефонам: 8(3012) 21-62-60, 8-9021-60-88-64.



Место проведения приёмов: Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 23, каб. 15а (Дом печати, 1 этаж).

