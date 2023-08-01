Приёмы будут проходить до 4 августа
Жители Бурятии могут получить консультации по вопросам образования. На них граждане смогут задать вопросы представителям органов власти в сфере образования.
1 августа приём провёл ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов.
2 августа с 10:00-12:00 – на вопросы будет отвечать врио заместителя министра образования и науки Бурятии Батор Буянтуев.
4 августа с 10:00 до 12:00 - начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию Улан-Удэ Алла Котоманова.
Запись по телефонам: 8(3012) 21-62-60, 8-9021-60-88-64.
Место проведения приёмов: Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 23, каб. 15а (Дом печати, 1 этаж).
Жители Бурятии могут получить консультации по вопросам образования
Общество, Фото:
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