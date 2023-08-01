В Бурятии увековечили память погибшего на СВО 24-летнего бойца









Нашему земляку было 24 года. Он родился 21 января 1998-го и погиб 27 февраля 2022-го на СВО. Как говорится в районной группе «Баргузин-инфо.24/7», Плеханова посмертно наградили орденом Мужества.



Недавно на заборе дома на улице Свердлова в посёлке Усть-Баргузин появилась памятная доска в честь Владимира Плеханова, который погиб в ходе специальной операции. Мемориальную табличку установили близкие бойца.- В память о нашем сыне и племяннике! Ты всегда в наших сердцах. Помним, любим, гордимся, – рассказали родные Владимира в соцсетях.Ранее у въезда в село установили и посвящённый ему стенд.