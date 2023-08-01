В Бурятии увековечили память погибшего на СВО 24-летнего бойца

Там появились посвящённые ему мемориальная доска и стенд
Недавно на заборе дома на улице Свердлова в посёлке Усть-Баргузин появилась памятная доска в честь Владимира Плеханова, который погиб в ходе специальной операции. Мемориальную табличку установили близкие бойца.
- В память о нашем сыне и племяннике! Ты всегда в наших сердцах. Помним, любим, гордимся, – рассказали родные Владимира в соцсетях.
Ранее у въезда в село установили и посвящённый ему стенд.
Нашему земляку было 24 года. Он родился 21 января 1998-го и погиб 27 февраля 2022-го на СВО. Как говорится в районной группе «Баргузин-инфо.24/7», Плеханова посмертно наградили орденом Мужества.
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