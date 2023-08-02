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«Всё в минах»: В улусе Бурятии объявили войну наглым коровам

«Всё в минах»: В улусе Бурятии объявили войну наглым коровам
Общество,  Фото:«Хоринск-инфо.24/7»
Местные жители не могут найти управу на жвачных, оккупировавших дороги

Жители хоринского улуса Тэгда страдают из-за бурёнок, которые вот уже не первое лето устраивают ночлег на двух улицах – Школьная и Совхозная. Животные каждый вечер собираются в одном и том же месте, утверждают сельчане.


- Коровы занимают центральную дорогу. Проезжающие там машины сигналят им и вечером, и ночью. Стоит сильный запах – в доме невозможно открыть окна, поскольку живу рядом, – пожаловалась одна из них в районной группе «Хоринск-инфо.24/7». – Каждое утро всё в «минах»! Отгонять пробовали, но они всё равно возвращаются.

У властей поинтересовались, что делать и куда обратиться по этому поводу. В администрации сельского поселения «Верхнекурбинское», к которому относится улус, сообщили, что обращение взяли в работу.

Там добавили, что на территории сельского поселения есть специальные места для выпаса скота. Оставлять его без присмотра нельзя – за это грозит ответственность, ведь сельхозживотные могут повредить и уничтожить посевы и насаждения и мешают движению транспорта.
коровы животные дороги

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