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На северо-востоке Монголии температура на поверхности земли превышала +60 градусов

На северо-востоке Монголии температура на поверхности земли превышала +60 градусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Высокая температура наблюдалась в аймаке Дорнод

Сегодня, 1 августа, температура воздуха в аймаке Дорнод в Монголии достигала от +35 до +42 градусов, а на поверхности земли – местами до +68 градусов.

- В частности, в сомонах Дашбалбар, Халх-Гол, Матад, Баян-Уул, Гурванзагал, Чулуунхороот температура воздуха достигает +35 - +39 градусов, а на поверхности почвы – до +60 градусов, - рассказали в центре метеорологии и мониторинга окружающей среды аймака Дорнод.

По информации новостного агентства «Монцамэ», летом 2016 года температура воздуха в аймаке Дорнод достигала +41,9 градуса.
Монголия погода

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