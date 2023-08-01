Высокая температура наблюдалась в аймаке Дорнод
Сегодня, 1 августа, температура воздуха в аймаке Дорнод в Монголии достигала от +35 до +42 градусов, а на поверхности земли – местами до +68 градусов.
- В частности, в сомонах Дашбалбар, Халх-Гол, Матад, Баян-Уул, Гурванзагал, Чулуунхороот температура воздуха достигает +35 - +39 градусов, а на поверхности почвы – до +60 градусов, - рассказали в центре метеорологии и мониторинга окружающей среды аймака Дорнод.
По информации новостного агентства «Монцамэ», летом 2016 года температура воздуха в аймаке Дорнод достигала +41,9 градуса.
На северо-востоке Монголии температура на поверхности земли превышала +60 градусов
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