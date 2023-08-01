За год рак лёгкого нашли у 420 жителей Бурятии

У трети из них болезнь обнаружили на поздней стадии



Первый день августа – Всемирный день борьбы с раком лёгкого. По данным Минздрава Бурятии, в ушедшем 2022 году этот недуг выявили у 420 человек, и у 133 его диагностировали уже на поздней стадии. В первой половине 2023-го болезнь нашли ещё у 214 жителей республики.



Среди злокачественных новообразований рак лёгкого в республике – на втором месте. Зачастую он протекает бессимптомно, поэтому в большинстве случаев опухоль обнаруживают лишь во время профилактических осмотров или при обследовании на другое заболевание.



Чтобы снизить риск развития рака лёгкого, следует отказаться от курения и алкоголя и больше двигаться. Питание должно быть правильным и сбалансированным. Включите в свой рацион больше фруктов, овощей и зелени, рекомендуют медики.