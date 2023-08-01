В Бурятии назвали региональных победителей международной премии

Победителей финала объявят в декабре



В Бурятии подвели итоги регионального этапа международной премии «#МыВместе». 44 участника со всей республики защитили свои социальные проекты перед экспертами.



В список победителей вошли:



Категория «Волонтёры»



«Здоровье нации» (18+)

Тубчинов Дмитрий (г. Улан-Удэ)



«МыВместе-Россия» (18+)

Касаткина Екатерина (г. Улан-Удэ)



«Первый поступок» (14-17 лет)

Иван К. (г. Улан-Удэ)



«Страна возможностей» (18+)

Первое место – Бутуханов Вячеслав (г. Улан-Удэ)

Второе место – Саксудаева Светлана (г. Улан-Удэ)

Третье место – Тихонова Юлия (Тарбагатайский район)



«Территория для жизни» (18+)

Белых Ольга (Заиграевский район)



Категория «НКО»



«Здоровье нации» (18+)

РОО «Федерация лёгкой атлетики Республики Бурятия» (г. Улан-Удэ)



«МыВместе-Россия» (18+)

Ассоцияация ТОС МО «Кяхтинский район» (Кяхтинский район)



«Помощь людям» (18+)

Центр поиска пропавших людей Республики Бурятия (г. Улан-Удэ)



«Лидер социальных изменений» (18+)

АНО «Событие» (г. Улан-Удэ)



Скоро будет опубликован список участников, которые прошли в полуфинал. В финале проекты оценит не только федеральное жюри, но и граждане на народном голосовании. Победителей объявят в декабре, на международном форуме гражданского участия «#МыВместе», приуроченном к Международному дню волонтёра. Об этом сообщает ресурсный центр добровольчества «ДоброДом».



