Победителей финала объявят в декабре
В Бурятии подвели итоги регионального этапа международной премии «#МыВместе». 44 участника со всей республики защитили свои социальные проекты перед экспертами.
В список победителей вошли:
Категория «Волонтёры»
«Здоровье нации» (18+)
Тубчинов Дмитрий (г. Улан-Удэ)
«МыВместе-Россия» (18+)
Касаткина Екатерина (г. Улан-Удэ)
«Первый поступок» (14-17 лет)
Иван К. (г. Улан-Удэ)
«Страна возможностей» (18+)
Первое место – Бутуханов Вячеслав (г. Улан-Удэ)
Второе место – Саксудаева Светлана (г. Улан-Удэ)
Третье место – Тихонова Юлия (Тарбагатайский район)
«Территория для жизни» (18+)
Белых Ольга (Заиграевский район)
Категория «НКО»
«Здоровье нации» (18+)
РОО «Федерация лёгкой атлетики Республики Бурятия» (г. Улан-Удэ)
«МыВместе-Россия» (18+)
Ассоцияация ТОС МО «Кяхтинский район» (Кяхтинский район)
«Помощь людям» (18+)
Центр поиска пропавших людей Республики Бурятия (г. Улан-Удэ)
«Лидер социальных изменений» (18+)
АНО «Событие» (г. Улан-Удэ)
Скоро будет опубликован список участников, которые прошли в полуфинал. В финале проекты оценит не только федеральное жюри, но и граждане на народном голосовании. Победителей объявят в декабре, на международном форуме гражданского участия «#МыВместе», приуроченном к Международному дню волонтёра. Об этом сообщает ресурсный центр добровольчества «ДоброДом».
В Бурятии назвали региональных победителей международной премии
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Победителей финала объявят в декабре
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