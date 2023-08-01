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В Бурятии назвали региональных победителей международной премии

В Бурятии назвали региональных победителей международной премии
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей финала объявят в декабре

В Бурятии подвели итоги регионального этапа международной премии «#МыВместе». 44 участника со всей республики защитили свои социальные проекты перед экспертами.

В список победителей вошли:

Категория «Волонтёры»

«Здоровье нации» (18+)
Тубчинов Дмитрий (г. Улан-Удэ)

«МыВместе-Россия» (18+)
Касаткина Екатерина (г. Улан-Удэ)

«Первый поступок» (14-17 лет)
Иван К. (г. Улан-Удэ)

«Страна возможностей» (18+)
Первое место – Бутуханов Вячеслав (г. Улан-Удэ)
Второе место – Саксудаева Светлана (г. Улан-Удэ)
Третье место – Тихонова Юлия (Тарбагатайский район)

«Территория для жизни» (18+)
Белых Ольга (Заиграевский район)

Категория «НКО»

«Здоровье нации» (18+)
РОО «Федерация лёгкой атлетики Республики Бурятия» (г. Улан-Удэ)

«МыВместе-Россия» (18+)
Ассоцияация ТОС МО «Кяхтинский район» (Кяхтинский район)

«Помощь людям» (18+)
Центр поиска пропавших людей Республики Бурятия (г. Улан-Удэ)

«Лидер социальных изменений» (18+)
АНО «Событие» (г. Улан-Удэ)

Скоро будет опубликован список участников, которые прошли в полуфинал. В финале проекты оценит не только федеральное жюри, но и граждане на народном голосовании. Победителей объявят в декабре, на международном форуме гражданского участия «#МыВместе», приуроченном к Международному дню волонтёра. Об этом сообщает ресурсный центр добровольчества «ДоброДом».

Бурятия премия

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