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Тайбоксёры Бурятии стали призёрами первенства России

Тайбоксёры Бурятии стали призёрами первенства России
Общество,  Фото:федерация тайского бокса - муайтай РБ
Спортсмены завоевали три награды

30 июля в Тюмени завершилось первенство России по тайскому боксу. В копилке сборной Бурятия три бронзовых медали.

Призёрами первенства стали: Адиса Б., Дарья Е. и Яков С. Для многих ребят участие в этом турнире стало первым соревнованием всероссийского уровня. Об этом сообщает федерация тайского бокса - муайтай РБ.

Напомним, что первенство по тайскому боксу состоялось среди юношей и девушек 14-15 лет, а также юниоров и юниорок 16-17 лет. Чтобы побороться за медали, на соревнования приехали 350 спортсменов из 47 регионов страны.
Бурятия тайский бокс первенство России спорт

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