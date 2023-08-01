Тайбоксёры Бурятии стали призёрами первенства России

Общество, Фото: федерация тайского бокса - муайтай РБ

Спортсмены завоевали три награды



30 июля в Тюмени завершилось первенство России по тайскому боксу. В копилке сборной Бурятия три бронзовых медали.



Призёрами первенства стали: Адиса Б., Дарья Е. и Яков С. Для многих ребят участие в этом турнире стало первым соревнованием всероссийского уровня. Об этом сообщает федерация тайского бокса - муайтай РБ.



Напомним, что первенство по тайскому боксу состоялось среди юношей и девушек 14-15 лет, а также юниоров и юниорок 16-17 лет. Чтобы побороться за медали, на соревнования приехали 350 спортсменов из 47 регионов страны.

