Максимальная температура воздуха составит +32 градуса
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 августа по республике облачно, дожди, местами очень сильные, грозы, град. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы 15-24 м/с. Температура днём +21,+26, местами +27,+32, по юго-западу и Прибайкалью при дожде +14,+19.
В Улан-Удэ днём дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10, днём при грозе порывы до 15-20 м/с. Температура днём +23,+25.
Бурятию накроют дожди
Общество, Фото:
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