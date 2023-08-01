Только 3% опрошенных уверены, что для отдыха хватит и 10 дней
Каждый четвёртый житель Улан-Удэ считает, что идеальный отпуск должен продолжаться больше 4 недель, показало исследование портала SuperJob.
Лишь 3% жителей Улан-Удэ считает, что для идеального отпуска достаточно 10 дней. По мнению ещё 13%, чтобы полноценно отдохнуть, нужно две недели. Каждому пятому (21%) необходимо три недели, а 31% — четыре.
В том, что идеальный отпуск должен длиться больше 28 дней, убежден каждый четвёртый опрошенный улан-удэнцы (24%).
- Тех, кому для отдыха хватает короткого отпуска, больше среди опрошенных до 34 лет, тогда как четыре недели чаще требуется старшему поколению, - отмечают авторы исследования.
Также опрос показал, что чем выше доход горожан, тем чаще они считают идеальным отпуск длительностью более месяца. Если среди зарабатывающих менее 50 тыс. руб. таких 16%, то среди тех, чей доход превышает 80 тыс. руб., — уже 28%.
Каждый четвёртый житель Улан-Удэ мечтает об отпуске длиной больше месяца
Общество, Фото:
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