Проект «Старший брат» запустили два года назад
В Улан-Удэ взрослые наставники в рамках проекта «Старший брат» помогают трудным подросткам, состоящим на учёте, рассказали в мэрии.
Проект «Старший брат» запущен в 2021 году. По желанию подростка и его родителей за ним закрепляется наставник из числа взрослых. Их сейчас 58 – это специалисты органов и учреждений системы профилактики, классные руководители, социальные педагоги, кураторы, психологи, спортсмены, дворовые инструкторы, активисты молодёжных объединений, представители военно-патриотических организаций, трудовых коллективов и волонтёры.
- Цель проекта - создать у подростков новые позитивные жизненные установки, чтобы преодолеть негативное отношение к обществу и отказаться от собственных асоциальных проявлений. Самый лучший результат – это снятие ребёнка с профилактического учёта, - рассказал и.о. председателя комитета по социальной и молодёжной политике Михаил Иванов.
Он подчеркнул, что проект «Старший брат» направлен именно на социализацию подростков.
Дети участвуют в спартакиадах, конкурсах, образовательных тренингах, экологических акциях, встречах с известными людьми в формате «диалог на равных». В августе ребята с наставниками поедут на озеро Щучье, также планируется сплав по реке.
За два года в проекте принял участие 101 подросток и уже снято с профилактического учета 52 человека. В этом году количество участников увеличилось до 147 человек.
В Улан-Удэ трудным подросткам помогают наставники
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Только 3% опрошенных уверены, что для отдыха хватит и 10 дней
Проект «Старший брат» запустили два года назад
Онлайн-заявки принимаются на портале госуслуг
Стало известно, каким будет ледовый городок на площади Советов
Жители Поселья также жалуются на свиней
Работу проводили совместно с московскими орнитологами
А в некоторых районах республики пообещали ливни и град
Российские синоптики пообещали в республике «избыток» осадков
Он победил на фестивале по плаванию на открытой воде
Люди вынуждены постоянно греть её и платить за свет космические суммы
«Пришёл день пустых палат, последний день работы в противочумном комбинезоне и в респираторе…»
Мост в селе Лиственничное готов на 60%
Она продолжится до конца года
В дело вмешалась прокуратура
Бывший сотрудник почты обратился в прокуратуру