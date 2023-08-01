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В Улан-Удэ трудным подросткам помогают наставники

В Улан-Удэ трудным подросткам помогают наставники
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
Проект «Старший брат» запустили два года назад

В Улан-Удэ взрослые наставники в рамках проекта «Старший брат» помогают трудным подросткам, состоящим на учёте, рассказали в мэрии.

Проект «Старший брат» запущен в 2021 году. По желанию подростка и его родителей за ним закрепляется наставник из числа взрослых. Их сейчас 58 – это специалисты органов и учреждений системы профилактики, классные руководители, социальные педагоги, кураторы, психологи, спортсмены, дворовые инструкторы, активисты молодёжных объединений, представители военно-патриотических организаций, трудовых коллективов и волонтёры.

- Цель проекта - создать у подростков новые позитивные жизненные установки, чтобы преодолеть негативное отношение к обществу и отказаться от собственных асоциальных проявлений. Самый лучший результат – это снятие ребёнка с профилактического учёта, - рассказал и.о. председателя комитета по социальной и молодёжной политике Михаил Иванов.

Он подчеркнул, что проект «Старший брат» направлен именно на социализацию подростков.

Дети участвуют в спартакиадах, конкурсах, образовательных тренингах, экологических акциях, встречах с известными людьми в формате «диалог на равных». В августе ребята с наставниками поедут на озеро Щучье, также планируется сплав по реке.

За два года в проекте принял участие 101 подросток и уже снято с профилактического учета 52 человека. В этом году количество участников увеличилось до 147 человек.



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