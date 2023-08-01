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Жители Бурятии могут подать заявку на бесплатное лекарство для детей с хроническим гепатитом С

Жители Бурятии могут подать заявку на бесплатное лекарство для детей с хроническим гепатитом С
Общество,  Фото:pixabay.com
Онлайн-заявки принимаются на портале госуслуг

Все дети в возрасте от 3 до 18 лет включительно с хроническим гепатитом С будут обеспечены лекарственными препаратами за счёт средств фонда «Круг добра». Об этом сообщили в минздраве Бурятии.

Подавать заявку на бесплатное лекарство можно через портал госуслуг. На «Госуслугах» нужно зайти в раздел «Здоровье», выбрать вкладку Фонд «Круг добра»: медицинская помощь детям». Затем нужно указать возраст ребёнка от 3 до 18 лет, потом выбрать необходимый препарат из перечня доступных, заполнить заявление и дождаться одобрения заявки.

Более 1,5 тысяч заявок в России уже было подано и одобрено, и дети скоро начнут получать необходимые лекарства.

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