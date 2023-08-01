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Буддистов России пригласили в Монголию на «Даншиг Наадам»

Буддистов России пригласили в Монголию на «Даншиг Наадам»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздник состоится на этих выходных

Глава буддистов Монголии Д. Чойжамц направил главе буддистов России XXIV Пандито Хамбо-ламе Дамбе Аюшееву и ширээтэ-ламам Буддийской традиционной Сангхи России официальное приглашение на «Даншиг наадам».

Напомним, что культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам» впервые провели в Монголии в 1639 году в честь провозглашения на престол первого Богдо-гэгээна Занабазара в местности Цагаан Нуур. После отмены в XX веке, вновь его стали отмечать в стране с 2014 года.

«Даншиг наадам – Хурээ цам» состоится с 5 по 6 августа в местности Хой Долоон Худаг вблизи Улан-Батора. В программе праздника: костюмированный танец – мистерия «Цам», совместная молитва всех религиозных направлений, соревнования по горловому пению молитв, философские диспуты. Также пройдут соревнования по трём национальным видам спорта: монгольской борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам.

Кроме этого, будут проведены множество религиозных обрядов. Состоятся подношение «Мандала Шива», почитание Дхармапалы Ваджрапани, признанного гневным буддийским защитником Монголии и монгольского народа, дебаты лам по религиозным учениям и конкурс мастеров по приготовлению балинов (ритуальное подношение божествам, изготовленное из ячменной муки, топлёного масла, сахара и мёда).

Возрастное ограничение: 6+.
Монголия буддизм спорт Сангха Наадам

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