В Бурятии окольцевали краснокнижных журавлей

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Работу проводили совместно с московскими орнитологами



Научные сотрудники национального парка «Тункинский» вместе орнитологами из Москвы провели кольцевание краснокнижной птицы – журавля-красавки. Также специалисты собрали биологический материал, который позволит выяснить состояние генофонда красавки.



На территории Тункинского национального парка были помечены пять птенцов журавля-красавки не только кольцами, но и GPS-GSM-передатчиками.



- Были установлены GPS-GSM модули, которые позволят в режиме реального времени отслеживать все перемещения меченых птиц. Синее кольцо на левой ноге обозначает байкальский регион, на правой индивидуальная цветовая метка, - рассказал орнитолог, научный сотрудник национального парка «Тункинский» Лопсон Базаров.



Метод слежения позволит выявить индивидуальные участки семей, места предотлётных скоплений в Бурятии, пути миграций, места остановок на миграционных путях в Средней Азии и зимовок в Индии, а также места летних скоплений неполовозрелых особей на следующий год после мечения.



Сразу после проведения процедуры взятия перьев и мечения на месте отлова птенцов выпустили обратно в природу к родителям, рассказали в нацпарке.



Кольцевание - это метод индивидуального мечения птиц в орнитологии. Он способен рассказать многое об образе жизни, биологии и экологии популяций и видов птиц. Особенно важно, что кольцевание играет большую роль в изучении и сохранении редких видов.



