Работу проводили совместно с московскими орнитологами
Научные сотрудники национального парка «Тункинский» вместе орнитологами из Москвы провели кольцевание краснокнижной птицы – журавля-красавки. Также специалисты собрали биологический материал, который позволит выяснить состояние генофонда красавки.
На территории Тункинского национального парка были помечены пять птенцов журавля-красавки не только кольцами, но и GPS-GSM-передатчиками.
- Были установлены GPS-GSM модули, которые позволят в режиме реального времени отслеживать все перемещения меченых птиц. Синее кольцо на левой ноге обозначает байкальский регион, на правой индивидуальная цветовая метка, - рассказал орнитолог, научный сотрудник национального парка «Тункинский» Лопсон Базаров.
Метод слежения позволит выявить индивидуальные участки семей, места предотлётных скоплений в Бурятии, пути миграций, места остановок на миграционных путях в Средней Азии и зимовок в Индии, а также места летних скоплений неполовозрелых особей на следующий год после мечения.
Сразу после проведения процедуры взятия перьев и мечения на месте отлова птенцов выпустили обратно в природу к родителям, рассказали в нацпарке.
Кольцевание - это метод индивидуального мечения птиц в орнитологии. Он способен рассказать многое об образе жизни, биологии и экологии популяций и видов птиц. Особенно важно, что кольцевание играет большую роль в изучении и сохранении редких видов.
В Бурятии окольцевали краснокнижных журавлей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работу проводили совместно с московскими орнитологами
А в некоторых районах республики пообещали ливни и град
Российские синоптики пообещали в республике «избыток» осадков
Он победил на фестивале по плаванию на открытой воде
Люди вынуждены постоянно греть её и платить за свет космические суммы
«Пришёл день пустых палат, последний день работы в противочумном комбинезоне и в респираторе…»
Мост в селе Лиственничное готов на 60%
Она продолжится до конца года
В дело вмешалась прокуратура
Бывший сотрудник почты обратился в прокуратуру
Он был на спецоперации с первых дней
В ходе конкурса он писал программный код для беспилотников на языке Python
За сутки Селенга в Улан-Удэ опустилась сразу на 7 сантиметров
Они боятся, что покосившийся забор скоро упадёт прямо на ребятишек
Местные жители заявили, что агрессивные кони бродят по улицам табунами