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В Бурятии окольцевали краснокнижных журавлей

В Бурятии окольцевали краснокнижных журавлей
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Работу проводили совместно с московскими орнитологами

Научные сотрудники национального парка «Тункинский» вместе орнитологами из Москвы провели кольцевание краснокнижной птицы – журавля-красавки. Также специалисты собрали биологический материал, который позволит выяснить состояние генофонда красавки.

На территории Тункинского национального парка были помечены пять птенцов журавля-красавки не только кольцами, но и GPS-GSM-передатчиками.

- Были установлены GPS-GSM модули, которые позволят в режиме реального времени отслеживать все перемещения меченых птиц. Синее кольцо на левой ноге обозначает байкальский регион, на правой индивидуальная цветовая метка, - рассказал орнитолог, научный сотрудник национального парка «Тункинский» Лопсон Базаров.

Метод слежения позволит выявить индивидуальные участки семей, места предотлётных скоплений в Бурятии, пути миграций, места остановок на миграционных путях в Средней Азии и зимовок в Индии, а также места летних скоплений неполовозрелых особей на следующий год после мечения.

Сразу после проведения процедуры взятия перьев и мечения на месте отлова птенцов выпустили обратно в природу к родителям, рассказали в нацпарке.

Кольцевание - это метод индивидуального мечения птиц в орнитологии. Он способен рассказать многое об образе жизни, биологии и экологии популяций и видов птиц. Особенно важно, что кольцевание играет большую роль в изучении и сохранении редких видов.

птицы национальный парк

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