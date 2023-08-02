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В Улан-Удэ «Книжный поезд» привезёт творческих пассажиров

В Улан-Удэ «Книжный поезд» привезёт творческих пассажиров
Общество,  Фото:pixabay.com
На вокзале пройдут акция «Книговорот», выставка и чтение стихотворений

С 1 по 20 августа книжная экспедиция совершает путешествие на поезде с культурной программой по всей России. По дороге участники акции зажигают «Книжные маяки России» в библиотеках, книжных магазинах, музеях и прочих общественных пространствах в разных городах от Санкт-Петербурга до Владивостока.

- Это путешествие является реализацией нового масштабного проекта всероссийского межрегионального сетевого библиотечно-издательского фестивального движения «Книжные маяки России» под названием «Читающий август», призванного привлечь россиян к чтению в период отпусков. С 1 по 20 августа оно охватит более 30 регионов России, где состоятся более 200 мероприятий. В городах по пути следования поезда будут проходить встречи с авторами, дискуссии, лекции и другие события, - сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

14 августа «Книжные маяки» пройдут в рамках межрегионального литературного форума «Байкальские литературные чтения» (6+). Мероприятие включает в себя обширную программу: пленарное заседание, круглый стол «Культурный код России», форсайт-сессию, встречи с писателями и праздничный концерт «Только СЛОВО».

Кроме этого, на железнодорожном вокзале пройдёт акция «Книговорот» с выставкой книг и чтением стихотворений. Подробная программа мероприятий будет опубликована на сайте нацбиблиотеки.

Отметим, проект «Читающий август» – это социально значимая некоммерческая инициатива. По словам Дениса Котова, инициатора «Книжных маяков», которые зародились в Петербурге, этот август «призван объединить библиотекарей, издателей, писателей, управленцев и читателей для достижения стратегической цели: создать условия, чтобы 80% россиян читали в среднем не менее 12 книг в год».

Возрастное ограничение: 6+.
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