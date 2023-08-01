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В Бурятии на несколько дней зарядят дожди с грозами

В Бурятии на несколько дней зарядят дожди с грозами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
А в некоторых районах республики пообещали ливни и град

Жителей и гостей Бурятии призвали воздержаться от дальних поездок и выходов на турмаршруты. В ближайшие дни погода в республике испортится. В большинстве районов 1-4 августа обещают дожди, сильные ливни и местами – грозы.

Кое-где возможен град. Порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду. 

В региональном управлении МЧС уже приступили к превентивным мероприятиям. Информацию довели до единых дежурно-диспетчерских служб в районах, а также до всех заинтересованных министерств и ведомств.


погода прогноз погоды МЧС

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