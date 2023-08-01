В Бурятии на несколько дней зарядят дожди с грозами

А в некоторых районах республики пообещали ливни и град
Жителей и гостей Бурятии призвали воздержаться от дальних поездок и выходов на турмаршруты. В ближайшие дни погода в республике испортится. В большинстве районов 1-4 августа обещают дожди, сильные ливни и местами – грозы.
Кое-где возможен град. Порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду.
В региональном управлении МЧС уже приступили к превентивным мероприятиям. Информацию довели до единых дежурно-диспетчерских служб в районах, а также до всех заинтересованных министерств и ведомств.
Работу проводили совместно с московскими орнитологами
А в некоторых районах республики пообещали ливни и град
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