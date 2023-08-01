В Бурятии два села соединит новый мост

Общество, Фото: минтранс Бурятии

Мост в селе Лиственничное готов на 60%



Новый мост через реку Итанца в селе Лиственничное Прибайкальского района Бурятии готов на 60%.



На сегодня выполнены работы по установке железобетонных балок на конструкцию опор и их укреплению, по устройству пролётных строений. Подрядная организация приступила к омоноличиванию балок пролётных строений, сообщили в минтрансе республики.



- Все работы идут в соответствии с графиком. Будем следить, чтобы все работы продолжались в заданном темпе, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



По словам главы Прибайкальского района Сергея Семёнова, районная администрация приложила все усилия для того, чтобы этот объект восстановили в первую очередь: «Данный объект, возможно, не самый крупный, однако по значимости может поспорить со многими другими. Дело в том, что все социально значимые объекты поселения «Итанцинское» расположены в селе Кома, на противоположном от села Лиственничное берегу. Без моста, соединяющего два этих села, не обойтись».



Общая стоимость объекта составит более 48 млн. рублей. Планируется, что мост введут в эксплуатацию в октябре 2023 года. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

