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В районе Бурятии идёт капремонт наружных тепловых сетей

В районе Бурятии идёт капремонт наружных тепловых сетей
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

В Хоринском районе Бурятии капитально ремонтируют наружные тепловые сети. Эти работы проводятся в рамках модернизации системы теплоснабжения района. Районная администрация заключила муниципальный контракт на капитальный ремонт наружных тепловых сетей котельной «Квартальная» села Хоринск. Уже выполнено 50 процентов всех работ.

Сумма контракта составляет 52,66 млн рублей. По информации администрации Хоринского района, проведены вскрышка теплотрассы от котельной «Квартальная» по улице Ленина (от ТК4 до ТК13, от ТК13 до ТК18, от ТК13 до ТК31), демонтированы старые трубы, задвижки, колодцы, расчищены лотки, завезён необходимый материал: трубы, отводы, задвижки, утеплитель, металл, краска, укладывается участок теплосети на улице Ленина.

В работе у подрядчика есть необходимая техника: кран-манипулятор, мини-погрузчик, самосвал, экскаватор. На объекте заняты семь человек. Как отметили в администрации района, большую часть времени заняла доставка отводов, поскольку не было установлено точное число компенсаторов на теплотрассе – в схеме они отсутствовали.

- Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – в 2024 году. Технологический перерыв в работах намечен с сентября 2023 года по май 2024 года. Он связан с прохождением очередного отопительного сезона в Хоринском районе. Что касается уже капитально отремонтированных тепловых сетей, то они должны работать в штатном режиме, - сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.
Бурятия Хоринский район теплосети капитальный ремонт

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