У школ Улан-Удэ продолжаются рейды по дорожной безопасности

Внимание обратят на проблемные участки



В Улан-Удэ провели круглый стол по мониторингу безопасности пешеходных переходов у городских школ. Депутаты горсовета обозначили аварийно-опасные участки.



- Перед началом учебного года депутаты совместно с профильными комитетами администрации, активистами движения «Отцы России» и сотрудниками ГИБДД возобновили профилактическую работу, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского городского совета депутатов.



Организовывать рейды депутаты начали ещё в прошлом году. Тогда общественный мониторинг провели рядом с 40 городскими школами. Проверили наличие или отсутствие пешеходных переходов, освещения и «лежачих полицейских», состояние дорожных знаков и разметки, нехватки мест для посадки и высадки детей.



Сегодня депутаты вновь обратили внимание на проблемные участки. Людмила Пахомова и Денис Гармаев подняли проблему парковки около школы №35. На бульваре Карла Маркса дорога узкая, да и ещё вся улица вдоль постоянно заполнена машинами. Детям небезопасно добираться до школы. Поступило предложение – сделать так, чтобы автомобилисты могли парковаться только по одной стороне.



А Денис Егоров отметил, что вокруг внутриквартальной школы №25 нет ни одного пешеходного перехода, и существует та же боль с переполненной парковкой.



- Замечания касаются нарушений ПДД вблизи пешеходных переходов. Как известно, парковка ближе пяти метров запрещена. Но, к сожалению, водители, не найдя место, часто это нарушают. Договорились, что с ГИБДД расширим перечень учебных заведений, возле которых профилактические мероприятия будут постоянными, - отметил председатель профильного комитета Сергей Бурдиков.



Он предложил индивидуально рассмотреть по каждой школе возможность по ограничению стоянки, приоритет по размещению камер автофиксации правонарушений, провести мониторинг по подрезке деревьев и состоянию знаков и разметки.



В планах у депутатов проводить рейды по дорожной безопасности вблизи детских садов.

