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В Бурятии осуждённым-инвалидам не выдавали костыли

В Бурятии осуждённым-инвалидам не выдавали костыли
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В дело вмешалась прокуратура

Прокуратура обнаружила нарушение закона о социальной защите инвалидов в исправительных учреждениях Бурятии.

- Установлено, что в нарушение требований законодательства восемь осуждённых, имеющих инвалидность, не были обеспечены предусмотренными индивидуальными программами реабилитации (абилитации) техническими средствами – костылями, тростью, ортопедической обувью, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Специализированный прокурор внёс начальнику медико-санитарной части № 3 ФСИН России представление. После этого осуждённые получили положенные им костыли и трости. 
прокуратура осужденные

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