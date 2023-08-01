В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура обнаружила нарушение закона о социальной защите инвалидов в исправительных учреждениях Бурятии.
- Установлено, что в нарушение требований законодательства восемь осуждённых, имеющих инвалидность, не были обеспечены предусмотренными индивидуальными программами реабилитации (абилитации) техническими средствами – костылями, тростью, ортопедической обувью, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Специализированный прокурор внёс начальнику медико-санитарной части № 3 ФСИН России представление. После этого осуждённые получили положенные им костыли и трости.
В Бурятии осуждённым-инвалидам не выдавали костыли
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