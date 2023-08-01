В Бурятии осуждённым-инвалидам не выдавали костыли

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура обнаружила нарушение закона о социальной защите инвалидов в исправительных учреждениях Бурятии.



- Установлено, что в нарушение требований законодательства восемь осуждённых, имеющих инвалидность, не были обеспечены предусмотренными индивидуальными программами реабилитации (абилитации) техническими средствами – костылями, тростью, ортопедической обувью, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Специализированный прокурор внёс начальнику медико-санитарной части № 3 ФСИН России представление. После этого осуждённые получили положенные им костыли и трости.

