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В Улан-Удэ продлили бесплатную стерилизацию

В Улан-Удэ продлили бесплатную стерилизацию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Она продолжится до конца года

Жители бурятской столицы ещё пять месяцев – до конца 2023 года – смогут бесплатно стерилизовать своих питомцев. Речь о собаках (самках) в возрасте от шести месяцев, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Записаться на процедуру нужно заранее по телефонам 8 (3012) 18-00-13, 43-79-71 или 41-89-14. Она проводится в ветеринарной станции на улице Зои Космодемьянской, 12.

Как сообщал «Байкал-Daily», бесплатной стерилизацией в этом году охватят ещё шесть районов РБ – Кяхтинский, Закаменский, Кабанский, Селенгинский, Северо-Байкальский и Муйский. До этого в перечне значились только столица республики и пригородные муниципальные образования (МО).

Цель акции, которая стартовала 1 июля и продлится до конца декабря – предотвратить размножение безнадзорных животных, ведь нежеланное потомство, как правило, выбрасывают на улицу. А множащиеся псы бросаются на прохожих.

- Эти районы выбрали из-за сложной обстановки по укусам собак. С начала года их число возросло на 54 по сравнению с предыдущим, – пояснил ранее начальник управления Амгалан Дармаев.

На владельцев псов за это время составили 1012 протоколов за нападения их питомцев на людей – на 34 меньше, чем в 2022-ом. Количество жертв четвероногих при этом возросло.

Реже всего стали наказывать улан-удэнцев – в городе оформили на 98 протоколов меньше, чем годом ранее. Далее идут Иволгинский (на 27) и Мухоршибирский района (на 25). Также в списке – Закаменский, Муйский, Джидинский, Тункинский, Тарбагатайский, Северо-Байкальский, Бичурский и Северобайкальск.

- В идеале каждый хозяин собаки, допустивший её нападение на человека, должен получать штраф. Тем не менее, с начала года к ответственности привлекли 118 – 11% от всех, чьи животные набрасывались на людей, – подчёркивал Дармаев.

Однако позитивные изменения всё же есть. Главы нескольких районов, в том числе – Хоринского, Тарбагатайского, Кяхтинского и Курумканского – наделили сельские поселения полномочиями по составлению проколов за укусы псов, отсутствие у них регистрации и самовыгул. В десяти муниципальных образованиях такая практика применялась и ранее. Подключиться осталось ещё пяти – Джидинскому, Селенгинскому, Бичурскому, Мухоршибирскому, Северо-Байкальскому и Муйскому.
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