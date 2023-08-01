В аэропорту Иркутска планируют строить новый терминал

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Также власти собираются провести реконструкцию взлётно-посадочной полосы



В аэропорту Иркутска необходимо построить новый терминал и провести реконструкцию действующей взлётно-посадочной полосы. Параллельно с этим будут идти работы по рассмотрению перспектив строительства нового аэропорта в районе села Позднякова Иркутского района с учётом планов развития города. Такие вопросы обсуждались на совещании в Иркутске с участием помощника президента Российской Федерации Игоря Левитина, полномочного представителя президента Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Анатолия Серышева, генерального директора государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и властей региона. Эти меры позволят увеличить пропускную способность аэропорта и повысить комфорт пассажиров.



- Мы должны обеспечить комфортные условия для трёх миллионов пассажиров в действующем аэропорту. Для этого необходимо строить новый терминал, делать реконструкцию действующей взлётно-посадочной полосы. Проектировщики получат поручение рассмотреть возможность строительства второй взлётно-посадочной полосы, которая должна быть в этом аэропорту и не мешать жителям прилегающих территорий по шумовым воздействиям, - пояснил Игорь Левитин.



Для увеличения пропускной способности действующего аэропорта Иркутска планируется построить дополнительный терминал. Это будет модульное быстровозводимое здание. В нём разместят зону прилёта, выдачи багажа и ожидания трансфертных пассажиров внутренних авиалиний. Рядом сделают автопарковку.



- Это первоочередная задача, думаю, в течение года мы её реализуем. Проект мы сегодня показали, рабочая группа его одобрила. А дальше – это основной действующий аэропорт, новый, строительство которого мы всё равно планируем. Он остаётся в указе президента России. Мы будем подводить инфраструктуру к нему: автомобильные и железную дороги магистральный трубопровод. Всё это нужно смотреть с концессионером, который даст свои заключения, - заявил Игорь Кобзев.



С 2015 по 2022 годы в реконструкцию аэропорта вложено более 2,7 миллиарда рублей. Проведён капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий аэродрома и светосигнального оборудования, реконструкция взлётно-посадочной полосы. До 2026 года планируется вложить в реконструкцию более 800 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



