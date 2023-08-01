Школьник из Улан-Удэ занял второе место на всероссийском IT-соревновании

В ходе конкурса он писал программный код для беспилотников на языке Python



Юный улан-удэнец, ученик лицея-интерната №61 Леонид занял второе место в финале всероссийского кубка «Код будущего». Итоговые состязания за звание победителя в области программирования беспилотных авиационных систем прошли 31 июля в рамках крупнейшего проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» в Новосибирске.



Всего в отборочном этапе Кубка участвовало 300 школьников, из них было отобрано 120 человек. Только 30 сильнейших из 18 регионов России вошли в финал Кубка. В их число вошёл школьник из Бурятии, сообщили в республиканском минобрнауки.



В трёхдневном финале в формате классического IT-соревнования участники боролись за главные призы и звание победителей. Конкурсанты писали программные коды для беспилотников на языке Python. Также ребята участвовали в мастер-классах по пилотированию и программированию беспилотников.



Справка:



Кубок проекта «Код будущего» проходит в России впервые. Мероприятие планируется проводить ежегодно.



«Архипелаг 2023» - это интенсив для проектов, определяющих будущее новых отраслей: беспилотные авиационные системы, биотех, креативная экономика.





