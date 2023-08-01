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В Улан-Удэ проедут велопробег «Выбираю Чистый воздух»

В Улан-Удэ проедут велопробег «Выбираю Чистый воздух»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участие примут три возрастные категории

Велопробег «Выбираю Чистый воздух» пройдёт в Улан-Удэ. В мероприятии, которое состоится 11 августа на поляне напротив центра отдыха «Оранж Хаус» в микрорайоне Верхняя Берёзовка, примут участие около ста человек. Начало в 15:00. Об этом рассказала 31 июля на брифинге и.о. начальника управления по физической культуре и спорту администрации г. Улан-Удэ Ольга Эрдынеева.

Велопробег приурочен к всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух», которая направлена на снижение вредных веществ в воздухе за счёт использования альтернативных способов передвижения по городу.

- Велопробег будет проводиться по трём возрастным категориям: дети до 15 лет, дети 16-17 лет и взрослые старше 18 лет. Несовершеннолетние также смогут принять участие в велопробеге в сопровождении родителей или законных представителей. Перед стартом все участники должны проверить свои велосипеды на исправность. Победители и призёры в каждой из возрастных групп будут награждены дипломами и призами, - пояснила сказала Ольга Эрдынеева.

Детям до 15 лет и 16-17 лет придётся преодолеть дистанцию в один круг – это порядка 500 метров, взрослым старше 18 лет – три круга.

Регистрация желающих участвовать в велопробеге будет вестись прямо на месте.

Акцию «Выбираю Чистый воздух» запустило министерство природных ресурсов и экологии России. Она направлена на снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива.

- Сейчас Улан-Удэ занимает 13 место из 42 городов – участников акции по количеству «пройденных километров», наш результат – 1,2 тыс. км. На первом месте находится Новокузнецк – 86 тыс. км, на втором – Череповец - 74 тыс. км, на третьем – Липецк – 36 тыс. км. Мы призываем жителей Улан-Удэ присоединиться к акции и велопробегу, в частности. Спортивная активность - лучший способ показать наше общее желание дышать чистым воздухом и улучшить экологию в городе, - обратился к горожанам председатель проектно-аналитического комитета администрации г. Улан-Удэ Вадим Имидеев.

Впервые всероссийскую акцию «Выбираю Чистый воздух» провели в 2022 году. В ней приняли участие 27 городов – участников федерального проекта «Чистый воздух», жители которых выбрав альтернативный способ передвижения, обеспечили 869 123 «чистых» километра. Всего удалось объединить 2,5 млн человек из разных регионов России. Город Улан-Удэ примкнёт к числу участников федерального проекта «Чистый воздух» в сентябре этого года.

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Бурятия. Улан-Удэ велопробег акция

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