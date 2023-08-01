За сутки Селенга в Улан-Удэ опустилась сразу на 7 сантиметров
Паводковая обстановка в Бурятии стабилизируется. Селенга в столице республики снизилась ещё на семь сантиметров – до 167-ми при критической отметке в 330. Уда за последние сутки опустилась на один сантиметр – до 135 при «критических» 400.
Уровень воды в Байкале достиг 456,84 метра по тихоокеанской системе высот (+ 2 см.).
Как сообщили в Бурятском гидрометцентре, в посёлке Новоселенгинск главный приток озера вышел на пойму на 10 сантиметров, в Кабанске – на 11.
Реки в столице Бурятии вновь пошли на спад
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
Бывший сотрудник почты обратился в прокуратуру
Он был на спецоперации с первых дней
В ходе конкурса он писал программный код для беспилотников на языке Python
За сутки Селенга в Улан-Удэ опустилась сразу на 7 сантиметров
Они боятся, что покосившийся забор скоро упадёт прямо на ребятишек
Местные жители заявили, что агрессивные кони бродят по улицам табунами
Уборка прошла вблизи Селенгинска
Одними из героев праздника станут животноводы
Оно состоится в конце августа
Теперь с её виновника намерены взыскать ущерб
Утром сегодня туманно
Вход на открытие свободный
Его привезут на фестиваль казачества в Кыре
Местные жители вынуждены добираться в столицу республики с пересадками