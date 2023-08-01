Реки в столице Бурятии вновь пошли на спад

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За сутки Селенга в Улан-Удэ опустилась сразу на 7 сантиметров



Паводковая обстановка в Бурятии стабилизируется. Селенга в столице республики снизилась ещё на семь сантиметров – до 167-ми при критической отметке в 330. Уда за последние сутки опустилась на один сантиметр – до 135 при «критических» 400.



Уровень воды в Байкале достиг 456,84 метра по тихоокеанской системе высот (+ 2 см.).



Как сообщили в Бурятском гидрометцентре, в посёлке Новоселенгинск главный приток озера вышел на пойму на 10 сантиметров, в Кабанске – на 11.