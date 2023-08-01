В Бурятии лесники собрали 27 тонн мусора









В Кабанском районе Бурятии сотрудники Кабанского лесничества вместе с ИП Пермяков вышли на уборку леса. Мусор они убирали в окрестностях посёлка Селенгинск, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Совместными усилиями было собрано более 27 тонн мусора.- Красота природы в её чистоте! Но мы видим, что жители продолжают засорять лес. Мусор в лесу представляет опасность для животных, загрязняет почву, повышает пожарную опасность. Представьте картину, что скоро все грибные места и ягодные поляны будут завалены мусором, не будет мест для отдыха. А виной всему человек! - отметил лесничий Дмитрий Васильев.Всего с начала года выявлено 28 административных правонарушений, в том числе в период действия особого противопожарного режима – девять нарушений.На сегодняшний день в лесном фонде республики зарегистрировано 103 несанкционированные свалки. С начала года силами лесничеств и лесхозов убрано 20 территорий.