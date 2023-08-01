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В Бурятии лесники собрали 27 тонн мусора

В Бурятии лесники собрали 27 тонн мусора
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Уборка прошла вблизи Селенгинска

В Кабанском районе Бурятии сотрудники Кабанского лесничества вместе с ИП Пермяков вышли на уборку леса. Мусор они убирали в окрестностях посёлка Селенгинск, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Совместными усилиями было собрано более 27 тонн мусора.

- Красота природы в её чистоте! Но мы видим, что жители продолжают засорять лес. Мусор в лесу представляет опасность для животных, загрязняет почву, повышает пожарную опасность. Представьте картину, что скоро все грибные места и ягодные поляны будут завалены мусором, не будет мест для отдыха. А виной всему человек! - отметил лесничий Дмитрий Васильев.



Всего с начала года выявлено 28 административных правонарушений, в том числе в период действия особого противопожарного режима – девять нарушений.

На сегодняшний день в лесном фонде республики зарегистрировано 103 несанкционированные свалки. С начала года силами лесничеств и лесхозов убрано 20 территорий. 
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