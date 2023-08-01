01 августа

31 июля

Популярное

В посёлке в Бурятии злые лошади кусают коров

В посёлке в Бурятии злые лошади кусают коров
Общество,  Фото:pixabay.com
Местные жители заявили, что агрессивные кони бродят по улицам табунами

Жители еравнинского посёлка Гунда бьют тревогу из-за чужих лошадей, разгуливающих по населённому пункту. По их словам, кони ходят по улицам табунами и за животными никто не смотрит. Рядом играют ребятишки.

- Страшно отпускать детей за пределы ограды – особенно живущим рядом с пожарной частью. В гаражах старого МТМ очень много коней и они агрессивные. Кусают коров. Такая же ситуация – на покосах: съедают и вытаптывают поля. Косить будет нечего, – жалуются сельчане в районной группе «Еравна-инфо.24/7».

Глава сельского поселения «Гундинское» Анатолий Сазонов сообщил, что владельцев животных, которые бродят по селу без присмотра, уже предупредили о грозящей им ответственности.

- В основном это кони из соседних сёл – Ширинги и Домны. Глава сельских поселений предупредили, чтобы они угоняли своих лошадей. Но они вновь сюда приходят. Из года в год такая история. Пока не начнут хозяева угонять коней на отгонные пастбища, это будет продолжаться, – заявил Анатолий Сазонов.
коровы лошади животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчане пригрозили чиновникам прокуратурой из-за разрухи в детсаду
В Бурятии сельчане пригрозили чиновникам прокуратурой из-за разрухи в детсаду
Общество, 01.08.2023
Они боятся, что покосившийся забор скоро упадёт прямо на ребятишек
В посёлке в Бурятии злые лошади кусают коров
В посёлке в Бурятии злые лошади кусают коров
Общество, 01.08.2023
Местные жители заявили, что агрессивные кони бродят по улицам табунами
В Бурятии лесники собрали 27 тонн мусора
В Бурятии лесники собрали 27 тонн мусора
Общество, 01.08.2023
Уборка прошла вблизи Селенгинска

В Туве отметят праздник Наадым и День республики
В Туве отметят праздник Наадым и День республики
Общество, 01.08.2023
Одними из героев праздника станут животноводы
В Забайкалье покажут двухметровый пирог в форме подковы
В Забайкалье покажут двухметровый пирог в форме подковы
Общество, 31.07.2023
Его привезут на фестиваль казачества в Кыре
В районе Бурятии потребовали вернуть исчезнувший маршрут до Улан-Удэ
В районе Бурятии потребовали вернуть исчезнувший маршрут до Улан-Удэ
Общество, 31.07.2023
Местные жители вынуждены добираться в столицу республики с пересадками
В столице Бурятии родился маленький богатырь
В столице Бурятии родился маленький богатырь
Общество, 31.07.2023
Его вес перевалил за четыре килограмма
В райцентре Бурятии поздравили долгожителей
В райцентре Бурятии поздравили долгожителей
Общество, 31.07.2023
Юбилей отметили два жителя Тарбагатая
В заповеднике Забайкалья замечены первые птенцы реликтовой чайки
В заповеднике Забайкалья замечены первые птенцы реликтовой чайки
Общество, 31.07.2023
Много лет чайки не гнездились на Торейских озёрах
99-летнему ветерану вручили медаль «100 лет Республике Бурятия»
99-летнему ветерану вручили медаль «100 лет Республике Бурятия»
Общество, 31.07.2023
Жаргал Боролдоевич Бадмаев живёт в Джидинском районе
Баскетболисты Бурятии завоевали «Кубок мужества»
Баскетболисты Бурятии завоевали «Кубок мужества»
Общество, 31.07.2023
Первое место у «Лары» из Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^