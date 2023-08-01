В посёлке в Бурятии злые лошади кусают коров

Местные жители заявили, что агрессивные кони бродят по улицам табунами
Жители еравнинского посёлка Гунда бьют тревогу из-за чужих лошадей, разгуливающих по населённому пункту. По их словам, кони ходят по улицам табунами и за животными никто не смотрит. Рядом играют ребятишки.
- Страшно отпускать детей за пределы ограды – особенно живущим рядом с пожарной частью. В гаражах старого МТМ очень много коней и они агрессивные. Кусают коров. Такая же ситуация – на покосах: съедают и вытаптывают поля. Косить будет нечего, – жалуются сельчане в районной группе «Еравна-инфо.24/7».
Глава сельского поселения «Гундинское» Анатолий Сазонов сообщил, что владельцев животных, которые бродят по селу без присмотра, уже предупредили о грозящей им ответственности.
- В основном это кони из соседних сёл – Ширинги и Домны. Глава сельских поселений предупредили, чтобы они угоняли своих лошадей. Но они вновь сюда приходят. Из года в год такая история. Пока не начнут хозяева угонять коней на отгонные пастбища, это будет продолжаться, – заявил Анатолий Сазонов.
Они боятся, что покосившийся забор скоро упадёт прямо на ребятишек
Местные жители заявили, что агрессивные кони бродят по улицам табунами
Уборка прошла вблизи Селенгинска
Одними из героев праздника станут животноводы
Оно состоится в конце августа
Теперь с её виновника намерены взыскать ущерб
Утром сегодня туманно
Вход на открытие свободный
Его привезут на фестиваль казачества в Кыре
Местные жители вынуждены добираться в столицу республики с пересадками
Его вес перевалил за четыре килограмма
Юбилей отметили два жителя Тарбагатая
Много лет чайки не гнездились на Торейских озёрах
Жаргал Боролдоевич Бадмаев живёт в Джидинском районе
Первое место у «Лары» из Улан-Удэ