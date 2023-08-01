В посёлке в Бурятии злые лошади кусают коров

Местные жители заявили, что агрессивные кони бродят по улицам табунами







- В основном это кони из соседних сёл – Ширинги и Домны. Глава сельских поселений предупредили, чтобы они угоняли своих лошадей. Но они вновь сюда приходят. Из года в год такая история. Пока не начнут хозяева угонять коней на отгонные пастбища, это будет продолжаться, – заявил Анатолий Сазонов.



Жители еравнинского посёлка Гунда бьют тревогу из-за чужих лошадей, разгуливающих по населённому пункту. По их словам, кони ходят по улицам табунами и за животными никто не смотрит. Рядом играют ребятишки.- Страшно отпускать детей за пределы ограды – особенно живущим рядом с пожарной частью. В гаражах старого МТМ очень много коней и они агрессивные. Кусают коров. Такая же ситуация – на покосах: съедают и вытаптывают поля. Косить будет нечего, – жалуются сельчане в районной группе «Еравна-инфо.24/7».Глава сельского поселения «Гундинское» Анатолий Сазонов сообщил, что владельцев животных, которые бродят по селу без присмотра, уже предупредили о грозящей им ответственности.