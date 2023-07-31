В столице Бурятии родился маленький богатырь

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За неделю – с 24 по 30 июля включительно – в республиканском перинатальном центре (РПЦ) родились 99 детей. Большинство – 59 – это мальчики, ещё 40 – девочки.
Самым крупным из новорождённых стал малыш весом 4420 граммов и ростом 57 сантиметров, сообщили на официальной странице РПЦ. Самой маленькой – 33-сантиметровая девочка с весом 1050 граммов.
Наиболее «плодотворным» днём оказалась прошлая среда – 26 июля в перинатальном центре приняли 20 родов. Тогда появилось 10 мальчиков и столько же девочек.
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