В столице Бурятии родился маленький богатырь



За неделю – с 24 по 30 июля включительно – в республиканском перинатальном центре (РПЦ) родились 99 детей. Большинство – 59 – это мальчики, ещё 40 – девочки.



Самым крупным из новорождённых стал малыш весом 4420 граммов и ростом 57 сантиметров, сообщили на официальной странице РПЦ. Самой маленькой – 33-сантиметровая девочка с весом 1050 граммов.



Наиболее «плодотворным» днём оказалась прошлая среда – 26 июля в перинатальном центре приняли 20 родов. Тогда появилось 10 мальчиков и столько же девочек.