В Улан-Удэ снесли 15 гаражей-самоволок

В столице Бурятии вплотную взялись на металлические гаражи – их инвентаризация ведётся во всех трёх районах города. Недавно в Железнодорожном районе демонтировали сразу 15 гаражей, сообщили в администрации Улан-Удэ. Их уже перевезли на специально оборудованную стоянку.
Тех, у кого имеется неоформленный гараж, просят явиться в районную администрацию. Соответствующие требования размещают прямо на объектах. Если собственник никак не отреагирует, «самоволку» снесут в течение 15 дней.
Специалисты сделают опись имущества и фотофиксацию. Гараж хранится на специальной стоянке, которая находится под охраной и постоянным видеонаблюдением – до тех пор, пока суд не признает право муниципальной собственности на объект. Если хозяин так и не найдётся, его обратят в муниципальную собственность и утилизируют.
Вернуть гараж можно, если подать заявление в администрацию района и приложить документы, подтверждающие право собственности. После придётся оплатить счёт за хранение гаража на стоянке в кассе комбината на улице Октябрьская, 50 и предъявить квитанцию, которая действует три рабочих дня.
Как сообщал ранее «Байкал-Daily», за хранение на спецплощадке самоволки площадью до 9 квадратных метров придётся отдать 227 рублей в сутки. Если она составляет 9-12 «квадратов» – 302 рубля, а если более 12 квадратных метров – 529 рублей с учётом НДС.