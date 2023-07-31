В Улан-Удэ снесли 15 гаражей-самоволок



В столице Бурятии вплотную взялись на металлические гаражи – их инвентаризация ведётся во всех трёх районах города. Недавно в Железнодорожном районе демонтировали сразу 15 гаражей, сообщили в администрации Улан-Удэ. Их уже перевезли на специально оборудованную стоянку.



Тех, у кого имеется неоформленный гараж, просят явиться в районную администрацию. Соответствующие требования размещают прямо на объектах. Если собственник никак не отреагирует, «самоволку» снесут в течение 15 дней.



Специалисты сделают опись имущества и фотофиксацию. Гараж хранится на специальной стоянке, которая находится под охраной и постоянным видеонаблюдением – до тех пор, пока суд не признает право муниципальной собственности на объект. Если хозяин так и не найдётся, его обратят в муниципальную собственность и утилизируют.



Вернуть гараж можно, если подать заявление в администрацию района и приложить документы, подтверждающие право собственности. После придётся оплатить счёт за хранение гаража на стоянке в кассе комбината на улице Октябрьская, 50 и предъявить квитанцию, которая действует три рабочих дня.