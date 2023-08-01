Утром сегодня туманно
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 1 августа, по республике переменная облачность, местами небольшой дождь, грозы, утром туманы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +29,+34, местами +20,+25.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +31,+33.
Август в Бурятии начинается с 34-градусной жары
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