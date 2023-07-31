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Оставили у двери: В Улан-Удэ грумеру подбросили породистого пёсика

Оставили у двери: В Улан-Удэ грумеру подбросили породистого пёсика
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Животному за считанные дни нашли новый дом

Этой грустной историей с хорошим концом поделились на минувшей неделе в улан-удэнском фонде «Собака счастья». Жители бурятской столицы решили отвезти своего питомца к грумеру, но буквально за пять минут до стрижки отменили запись, а собачку просто оставили у двери в салон.

- Что это был за манёвр, никто не понял. По переписке с «хозяевами» стало ясно, что собака им не нужна и её в лучшем случае ждёт некий абстрактный приют, – рассказали на официальной страничке организации во «ВКонтакте».

Сначала мастер по грумингу оставила пёсика – к слову, породистого (это папильон) у себя, но коты девушки его не приняли и начали кидаться на незваного гостя. Зоозащитники решили найти ему постоянный дом.

Четвероногому дали кличку Жорик. От желающих забрать его себе не было отбоя – куратору звонили с 8 утра и до позднего вечера. 

- Подобного ажиотажа никогда не бывает с непородистыми животными, поэтому такое количество звонков порой выбивает из колеи. Кто-то обижается, что он сразу позвонил и не ему отдали. Тяжело объяснить, что дело не в этом. Кто-то считает, что хватит и одного вопроса: «Как вас зовут?», а остальное – уже перебор. В общем ситуации разные, люди разные, их много, а Жорик один, – подчеркнули в «Собаке счастья».
 
Через несколько дней малыш всё же уехал в новую семью. Выбор пал на девушку по имени Вероника, у которой уже семь лет живёт собачка Жуля.
 
- В том, что Жорик попал в ответственные руки, мы не сомневаемся. Его уже написали на УЗИ, чтобы удостовериться, что с ним всё в порядке. Далее по плану – кастрация и долгая счастливая жизнь в любящей семье, Пускай нас простят те, кто считает, что их незаслуженно не выбрали. Если вам ещё нужен питомец, которого вы готовы холить и лелеять, то у нас огромное количество самых красивых, умных, добрых, но не породистых собак, – добавили в фонде. 
животные собаки волонтёры

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