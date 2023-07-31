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В Бурятии стартует дизайн-пленэр «Баргуджин Токум 100»

В Бурятии стартует дизайн-пленэр «Баргуджин Токум 100»
Общество,  Фото:pixabay.com
Вход на открытие свободный

В среду, 2 августа, в Бурятии откроется программа первого дизайн-пленэра «Баргуджин Токум 100». Открытие состоится в литературно-музыкальной гостиной национальной-библиотеки РБ.

- Мы объединили дизайнеров (и не только) различных направлений с желанием создать визуальные объекты (любого формата) и пригласили их на Байкал, в посёлок Усть-Баргузин за вдохновением, - сообщает центр креативных индустрий «Хэб-Хаб».

В программе открытия состоится публичная лекция ведущего научного сотрудника института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН Ирины Гарри о буддизме в Бурятии. Затем пройдёт кинопросмотр документального фильма о глобальной мировой биеннале графического дизайна в Москве. Также предусмотрено свободное общение.

- Необязательно быть дизайнером, чтобы участвовать в этой встрече. Достаточно быть заинтересованным в развитии креативных индустрий и любить общение с интересными людьми, - пояснили организаторы.

Напомним, что дизайн-пленэр «Баргуджин Токум 100» пройдёт с 31 июля по 11 августа в Улан-Удэ и посёлке Усть-Баргузин.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия пленэр дизайн Байкал Улан-Удэ

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